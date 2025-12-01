Felfedte a jós: így lépnek velünk kapcsolatba először az idegenek

Mindannyian szeretnénk ismerni a jövőt. Ez aligha meglepő. Van, aki a személyes jövője miatt bújja a horoszkópokat, más a globális jövendő miatt Nostradamus jóslatait: mindkettő arról szól, hogy megismerjük a megismerhetetlent. Kétségtelen, hogy ezért olyan népszerűek manapság a Tiktok-jósok is, pedig lássuk be, egészen durva, valóságtól elrugaszkodott jövendöléseket tesznek – úgy, ahogy az az állítólagos időutazó is, aki azt hangoztatja: azért tudja, mit hoz a jövő, mert számára mindez már a múlt.
A TikTok-tartalomgyártó állítja: 2582-ből érkezett közénk, és azért készít jósvideókat, hogy különböző katasztrófákra figyelmeztesse az emberiséget. Persze jelenleg még inkább csak rémisztget, a jövendölései ugyanis ezidáig még nem váltak valóra, azonban most minden megváltozik – mármint szerinte.
4 eseménnyel bizonyítja igazát a TikTok-jós:
A TikTok-időutazó “jönnek” kommenttel tette közzé a videót, arra utalva: itt bizony egy idegen invázióval állunk szemben. Nos, kicsi a valószínűsége, hogy igaza lesz, de ha a Netflix sorozatot forgat a felvetett “ötletekből”, azt szívesen végignéznénk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.