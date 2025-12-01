Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Felfedte a jós: így lépnek velünk kapcsolatba először az idegenek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 12:30
Közeledik az időpont! Nem csak arról számolt be az állítólagos időutazó, miként, de arról is, mikor veszik fel velünk a kapcsolatot a földönkívüliek.
Mindannyian szeretnénk ismerni a jövőt. Ez aligha meglepő. Van, aki a személyes jövője miatt bújja a horoszkópokat, más a globális jövendő miatt Nostradamus jóslatait: mindkettő arról szól, hogy megismerjük a megismerhetetlent. Kétségtelen, hogy ezért olyan népszerűek manapság a Tiktok-jósok is, pedig lássuk be, egészen durva, valóságtól elrugaszkodott jövendöléseket tesznek – úgy, ahogy az az állítólagos időutazó is, aki azt hangoztatja: azért tudja, mit hoz a jövő, mert számára mindez már a múlt.

Kitálalt az állítólagos időutazó: jönnek az idegenek
Kitálalt az állítólagos időutazó: jönnek az idegenek  Fotó: Unsplash.com

A TikTok-tartalomgyártó állítja: 2582-ből érkezett közénk, és azért készít jósvideókat, hogy különböző katasztrófákra figyelmeztesse az emberiséget. Persze jelenleg még inkább csak rémisztget, a jövendölései ugyanis ezidáig még nem váltak valóra, azonban most minden megváltozik – mármint szerinte.

Ezt ígéri az időutazó jós

4 eseménnyel bizonyítja igazát a TikTok-jós:

  • 2025. december 6.: Vörössé válik az égbolt Dél-Amerika felett, majd pedig egy 9 másodpercenként jelentkező titokzatos pulzálás kezdődik, ami aztán hirtelen végeszakad.
  • 2026. január 19.: A bolygó minden kijelzőjén ugyanaz az idegen, ismeretlen jel tűnik fel. 61 percig lehetetlenné válik minden kommunikáció, noha ezt semmilyen technikai probléma nem indokolja.
  • 2026. január 22.: Váratlanul hatalmas szakadék tűnik fel az Antarktiszon.
  • 2026. február 3.: Egy rejtélyes, gigászi tárgy tűnik fel a Hold túloldala mögül. A megfigyelések szerint akár élő is lehet.

A TikTok-időutazó “jönnek” kommenttel tette közzé a videót, arra utalva: itt bizony egy idegen invázióval állunk szemben. Nos, kicsi a valószínűsége, hogy igaza lesz, de ha a Netflix sorozatot forgat a felvetett “ötletekből”, azt szívesen végignéznénk!

