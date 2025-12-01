Felfedte a jós: így lépnek velünk kapcsolatba először az idegenek

Mindannyian szeretnénk ismerni a jövőt. Ez aligha meglepő. Van, aki a személyes jövője miatt bújja a horoszkópokat, más a globális jövendő miatt Nostradamus jóslatait: mindkettő arról szól, hogy megismerjük a megismerhetetlent. Kétségtelen, hogy ezért olyan népszerűek manapság a Tiktok-jósok is, pedig lássuk be, egészen durva, valóságtól elrugaszkodott jövendöléseket tesznek – úgy, ahogy az az állítólagos időutazó is, aki azt hangoztatja: azért tudja, mit hoz a jövő, mert számára mindez már a múlt.

Kitálalt az állítólagos időutazó: jönnek az idegenek Fotó: Unsplash.com

A TikTok-tartalomgyártó állítja: 2582-ből érkezett közénk, és azért készít jósvideókat, hogy különböző katasztrófákra figyelmeztesse az emberiséget. Persze jelenleg még inkább csak rémisztget, a jövendölései ugyanis ezidáig még nem váltak valóra, azonban most minden megváltozik – mármint szerinte.