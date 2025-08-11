"Nem hódítani jöttünk... még!" – üzenik a földönkívüliek

A jövendölés szerint augusztus 12-én minden navigációs rendszer összeomlik, legyen az az autók GPS-e vagy épp utasszállító gépek irányítórendszere. Azt pletykálják majd, hogy nem egyszerű hiba történt, hanem valami hatalmas változás előszele mindez.

November 2-án egy hatalmas tárgy jelenik meg a Föld közelében, mely egy olyan üzenetet sugároz, amelyet minden kormány megkap. Ezen üzenet egy része a következő: "Nem hódítani jöttünk... még!" Az egész világon kitör a pánik.

December 7-én hatalmas, soha nem látott hurrikán tépázza meg Miamit és Floridát.

December 23-án pedig egy napkitörés borítja sötétségbe a Földet, kiütve az áramszolgáltatást.

Hogy mindebből mi valósul meg, nem tudni. Szerencsére eddig nem túl jó az "időutazó" mérlege, így reméljük, az itt leírtak javát is megússzuk majd!