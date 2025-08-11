"Nem hódítani jöttünk... még!" – üzenik a földönkívüliek

Vajon léteznek földönkívüliek? Idegen civilizációk? És ha igen, és egyszer felveszik velünk a kapcsolatot, azt milyen szándékkal teszik? Segíteni jönnek, vagy netán leigázni minket? Ezek a kérdések egyre többeket izgatnak, kiváltképp annak köszönhetően, hogy napról napra több megmagyarázhatatlan jelenségről számolnak be a világ minden tájáról. Drónok? Azonosítatlan repülő tárgyak? Netán átverések, vagy egyszerű netes csalások?
Igencsak bizarr jóslat jelent meg az interneten: egy tartalomgyártó azt állítja: nem csak ismeri a jövőt, de egyenesen onnan érkezett. Az állítólagos időutazó magabiztosan jelentette ki: noha most még senki sem hisz neki, hamarosan mindenki rájön, hogy amiről beszélt, az a valóság. Nos, hamarosan kiderül, igazat mondott, illetve jósolt-e, ugyanis friss jövendölésének első pontja augusztus 12-ét érinti.
A jövendölés szerint augusztus 12-én minden navigációs rendszer összeomlik, legyen az az autók GPS-e vagy épp utasszállító gépek irányítórendszere. Azt pletykálják majd, hogy nem egyszerű hiba történt, hanem valami hatalmas változás előszele mindez.
November 2-án egy hatalmas tárgy jelenik meg a Föld közelében, mely egy olyan üzenetet sugároz, amelyet minden kormány megkap. Ezen üzenet egy része a következő: "Nem hódítani jöttünk... még!" Az egész világon kitör a pánik.
December 7-én hatalmas, soha nem látott hurrikán tépázza meg Miamit és Floridát.
December 23-án pedig egy napkitörés borítja sötétségbe a Földet, kiütve az áramszolgáltatást.
Hogy mindebből mi valósul meg, nem tudni. Szerencsére eddig nem túl jó az "időutazó" mérlege, így reméljük, az itt leírtak javát is megússzuk majd!
