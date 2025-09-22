A középkorból üzent az időutazó: máig rejtély, hogyan tette

Máig rejtély, mi is történt pontosan: időutazó vette fel a kapcsolatot a falusi tanárral, netán valamilyen szellem, túlvilági entitás szállta meg az otthonukat? Netán az egész csak egy városi legenda? Annyi bizonyos: eddig nem találtak magyarázatot a történtekre.

Vajon tényleg időutazó segítségével üzent egy rejtélyes idegen az 1500-as évekből a jövőbe? Vagy az egész csak kitaláció?

Szellem vagy időutazó? Internet nélkül üzent a számítógép

1984-ben egy kis angol településen, Dodlestonban különös események zajlottak le, amit sokan máig kétkedve fogadnak, amikor hallanak róla. Itt élt egy régi kunyhóban a tanárként dolgozó Ken Webster a barátnőjével, valamint egy jóbarátjukkal. A trió már a ház renoválásakor furcsa dolgokat tapasztalt (falakon megjelenő, lábnyomszerű rajzolatok, szokatlanul hideg helyek a lakásban), azonban mindezeknek egészen addig nem tulajdonítottak jelentőséget, amíg Websternek nem volt alkalma hazahozni a munkájának köszönhetően egy akkoriban igen modernnek tartott számítógépet.

Ahogy ugyanis a gépet bekapcsolták, egy furcsa, rémisztő versike jelent meg rajta, majd pedig egy üzenet egy bizonyos L.W-től, aki azt állította: a ház az övé. A trió eleinte valamiféle átverésre, tréfára gyanakodott, ennek ellenére visszaüzentek az ismeretlennek, akiről a kialakult üzenetváltások során kiderült: egy Lucas nevű férfi, aki a saját bevallása szerint az 1500-as években élt. Ne feledjük, 1984-et írtunk, az internet még nem jelent meg a háztartásokban, sőt, a mai értelemben vett világháló nem is működött, a számítógép pedig semmilyen hálózatra nem csatlakozott – mégis küldött üzeneteket a titokzatos félnek, és fogadott is tőle!