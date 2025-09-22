A középkorból üzent az időutazó: máig rejtély, hogyan tette

Máig rejtély, mi is történt pontosan: időutazó vette fel a kapcsolatot a falusi tanárral, netán valamilyen szellem, túlvilági entitás szállta meg az otthonukat? Netán az egész csak egy városi legenda? Annyi bizonyos: eddig nem találtak magyarázatot a történtekre.
1984-ben egy kis angol településen, Dodlestonban különös események zajlottak le, amit sokan máig kétkedve fogadnak, amikor hallanak róla. Itt élt egy régi kunyhóban a tanárként dolgozó Ken Webster a barátnőjével, valamint egy jóbarátjukkal. A trió már a ház renoválásakor furcsa dolgokat tapasztalt (falakon megjelenő, lábnyomszerű rajzolatok, szokatlanul hideg helyek a lakásban), azonban mindezeknek egészen addig nem tulajdonítottak jelentőséget, amíg Websternek nem volt alkalma hazahozni a munkájának köszönhetően egy akkoriban igen modernnek tartott számítógépet.
Ahogy ugyanis a gépet bekapcsolták, egy furcsa, rémisztő versike jelent meg rajta, majd pedig egy üzenet egy bizonyos L.W-től, aki azt állította: a ház az övé. A trió eleinte valamiféle átverésre, tréfára gyanakodott, ennek ellenére visszaüzentek az ismeretlennek, akiről a kialakult üzenetváltások során kiderült: egy Lucas nevű férfi, aki a saját bevallása szerint az 1500-as években élt. Ne feledjük, 1984-et írtunk, az internet még nem jelent meg a háztartásokban, sőt, a mai értelemben vett világháló nem is működött, a számítógép pedig semmilyen hálózatra nem csatlakozott – mégis küldött üzeneteket a titokzatos félnek, és fogadott is tőle!
Később egy harmadik fél is becsatlakozott a beszélgetésbe, aki azt állította, 2109-ből származott, és ő maga utazott el a reneszánsz korba, hogy Lucasnak átadja a gépezetet, amivel aztán képes volt kommunikálni 1984-gyel. Állítólag ők ketten valamiféle titokzatos terv részei voltak – azt azonban egyikőjük sem fedte fel, milyen tervé pontosan. Lucas történetét alátámasztotta: a nyelvjárása, a szóhasználata valóban olyan volt, mint amit az 1500-as években használtak. A férfi egy idő után arról számolt be: elvették tőle a házát és boszorkánysággal vádolták meg. Utoljára még megköszönte az 1984-ben élő tanár barátságát, majd örökre eltűnt.
A különös históriáról maga Ken Webster számolt be, aki be is mutatta az üzenetváltásaikat. Ami igazán meglepő: egy angoltanár megvizsgálta azokat, és Lucas nyelvezetét hitelesnek találta – ugyanakkor sokan emelték ki, hogy ez még semmire sem bizonyíték.
Vajon tényleg valamilyen megmagyarázhatatlan, paranormálissal és időutazással átitatott élményben volt része Websternek, vagy csak kitalálta az egészet? Talán soha nem tudjuk meg…
