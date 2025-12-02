Kitálalt a hospice nővér: ez a 6 jel utalhat arra, hogy valaki napokra van a haláltól

Egy kaliforniai hospice nővér, aki több száz beteget ápolt már, megosztotta a hat leggyakoribb jelet, amelyek arra utalnak, hogy a halál nincs messze.

Elárulta a halál közeledtének jeleit a hospice nővér. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Meg akarja törni a halál gondolata körüli tabut a hospice nővér

Julie McFadden, akit több ezren követnek közösségi média oldalain, azon dolgozik, hogy az emberek ne rettegjenek a halál gondolatától. Elmondása szerint ennek kulcsa az oktatás. Már több követője is megkereste azzal kapcsolatban, hogy a halál közeledtének jeleinek ismerete nagyon sokat segített nekik, így részletesen elmagyarázta ezeket a szívszaggató egyben, megnyugvást hozó jeleket.

Életvégi lázak

Bár a pontos ok ismeretlen, Julie úgy véli, hogy a szervezet elveszíti a maghőmérséklet szabályozásának képességét, ahogy a rendszerek leállnak, ami lázat okoz.

Nem tudjuk pontosan, miért emelkedik meg a láz az élet végén, de gyakran látjuk. Úgy gondoljuk, hogy a szervezet kezdi elveszíteni a maghőmérséklet szabályozásának képességét

- magyarázta.

Eszméletlenség

Az egyik leggyakoribb jel az, amikor a beteg mély és tartós eszméletlen állapotban van.

Nem igazán ébrednek fel. Lehet, hogy felébreszthetők, ugye? Viszont nem fogják kinyitni a szemüket, szemkontaktust teremteni, beszélni veled

- tette hozzá.

Az evés és ivás abbahagyása

Bármennyire is szívszaggatónak hangzik, egy haldokló test nem eszik és nem iszik, mivel nincs szüksége ételre és vízre. Julie hozzátette, hogy általában ezt a tünetet szokta követni az eszméletlenség.

Foltosság vagy bőrelváltozások

A foltosság a színváltozásra utal, ami azt jelzi, hogy a bőr az élet végén jár.

Általában azt látjuk, hogy valakinek a bőre egy kicsit lilább, egy kicsit szürkébb, sárgásabb és eresebb.

- magyarázta hozzátéve, hogy ezt általában a kezeken, lábakon, orrban és a térd tetején lehet észrevenni.

Arc megváltozása, izmok ellazulása

Julie szerint a hozzátartozók gyakran meglepődnek, amikor szerettük szeme részben nyitva van, nem pislog, és a szája kinyílik. Ez azért történik, mert a szemhéjak lecsukódásáért és az állkapocs megtámasztásáért felelős izmok teljesen ellazulnak az élet vége felé. Kiemelte, hogy bár az egész nyugtalanító lehet, teljesen normális, és nem a szorongás jele.