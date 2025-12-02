Kitálalt a hospice nővér: ez a 6 jel utalhat arra, hogy valaki napokra van a haláltól

Egy kaliforniai hospice nővér, aki több száz beteget ápolt már, megosztotta a hat leggyakoribb jelet, amelyek arra utalnak, hogy a halál nincs messze.
Julie McFadden, akit több ezren követnek közösségi média oldalain, azon dolgozik, hogy az emberek ne rettegjenek a halál gondolatától. Elmondása szerint ennek kulcsa az oktatás. Már több követője is megkereste azzal kapcsolatban, hogy a halál közeledtének jeleinek ismerete nagyon sokat segített nekik, így részletesen elmagyarázta ezeket a szívszaggató egyben, megnyugvást hozó jeleket.
Bár a pontos ok ismeretlen, Julie úgy véli, hogy a szervezet elveszíti a maghőmérséklet szabályozásának képességét, ahogy a rendszerek leállnak, ami lázat okoz.
Nem tudjuk pontosan, miért emelkedik meg a láz az élet végén, de gyakran látjuk. Úgy gondoljuk, hogy a szervezet kezdi elveszíteni a maghőmérséklet szabályozásának képességét
- magyarázta.
Az egyik leggyakoribb jel az, amikor a beteg mély és tartós eszméletlen állapotban van.
Nem igazán ébrednek fel. Lehet, hogy felébreszthetők, ugye? Viszont nem fogják kinyitni a szemüket, szemkontaktust teremteni, beszélni veled
- tette hozzá.
Bármennyire is szívszaggatónak hangzik, egy haldokló test nem eszik és nem iszik, mivel nincs szüksége ételre és vízre. Julie hozzátette, hogy általában ezt a tünetet szokta követni az eszméletlenség.
A foltosság a színváltozásra utal, ami azt jelzi, hogy a bőr az élet végén jár.
Általában azt látjuk, hogy valakinek a bőre egy kicsit lilább, egy kicsit szürkébb, sárgásabb és eresebb.
- magyarázta hozzátéve, hogy ezt általában a kezeken, lábakon, orrban és a térd tetején lehet észrevenni.
Julie szerint a hozzátartozók gyakran meglepődnek, amikor szerettük szeme részben nyitva van, nem pislog, és a szája kinyílik. Ez azért történik, mert a szemhéjak lecsukódásáért és az állkapocs megtámasztásáért felelős izmok teljesen ellazulnak az élet vége felé. Kiemelte, hogy bár az egész nyugtalanító lehet, teljesen normális, és nem a szorongás jele.
Az úgynevezett halálhörgést a nyál felgyülemlése okozza a torokban, mivel a személy már nem tud nyelni.
A légzésváltozások… várhatóak és normálisak. Nem fognak úgy lélegezni, mint te és én… mély, gyors lélegzetek, majd egy hosszú szünet, ahol szinte azt hiszed, hogy utolsó lélegzetüket vették, de aztán újra lélegeznek.
Hozzátette, hogy az agonális légzés szó szerint egy testi reflex, és a betegek teljesen öntudatlan állapotban vannak, amikor ez történik. A hang azért hallható, mert a test még mindig termel nedvességet és nyálat, de már nem kényszeríti a nyelést - írta a LadBible.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.