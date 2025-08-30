Egy hospice ápolónő felfedte, miért nem félelmetes a halál

Egy hospice ápolónő, Julie McFadden éveket töltött azzal, hogy olyan emberek mellett volt, akik az utolsó pillanataikat élték. A YouTube-on rendszeresen oszt meg videókat online és válaszol az érdeklődök által feltett kérdésekre is, annak érdekében, hogy eloszlassa a halálról vagy a hospice ellátásról szóló téves elképzeléseket.

Egy hospice ápolónő eloszlatja a téves elképzeléseket a halálról Fotó: Unsplash

Nem csak a közösségi médiában van jelen Julie, ugyanis könyvet is írt a témában ,,Nothing to Fear" címmel, amelyben szintén kételyeket oszlat el olyan dolgokkal kapcsolatban, hogy mit élnek át a betegek egy ilyen ellátás során. Egy nemrégiben közzétett videóban Julie elmeséli, hogy melyik volt az a pillanat, amikor ő maga is megváltoztatta elképzeléseit a halálról. Elmagyarázta, hogy éppen egy beteget ápolt, akiről úgy hitte még aznap megfog halni.

Arról szokott beszélni nekem, hogy mennyire fél a haláltól

- mondta.

Mindegyik ápoló közel került ehhez a beteghez, volt olyan ápolónő, aki a nap 24 órájában gondoskodott róla. Az utolsó napján Julie a beteg légzéséből tudta, hogy élete a végéhez ér nem sokára, gondolatban már el is búcsúzott tőle.

Kifelé sétáltam a lakásából... Az autómban ültem, készültem megnézni a következő betegemet, és arra gondoltam, nem, várok, több tiszteletet kell adnom Randynek.

Majd így folytatta:

A fejemben beszéltem hozzá, a legjobb utat kívántam neki, és hirtelen Randy hangját hallottam a fejemben.

A videóban elmondja, hogy Randy hangja, mintha azt mondta volna ,,bárcsak tudtam volna". Julie nem csak a beteg hangját hallotta, de érezte is őt, mintha éppen a magasba szállt volna. ,,Jaj, istenem, Julie, ha tudtam volna, milyen jó ez, sosem féltem volna."

Randy halála előtt épp arról beszélt Julie-nak, hogy sosem érezhette igazán szabadnak magát, de a hangjától Julie úgy hitte végül megtalálta a békéjét.

Nem tudtam nem sírni

- idézi Julie-t az Unilad.

Julie ekkor hirtelen kapott egy SMS-t, melyben az állt, hogy Randy az imént hunyt el.