Egy hospice ápolónő felfedte, miért nem félelmetes a halál

Egy hospice ápolónő, Julie McFadden éveket töltött azzal, hogy olyan emberek mellett volt, akik az utolsó pillanataikat élték. A YouTube-on rendszeresen oszt meg videókat online és válaszol az érdeklődök által feltett kérdésekre is, annak érdekében, hogy eloszlassa a halálról vagy a hospice ellátásról szóló téves elképzeléseket.
Nem csak a közösségi médiában van jelen Julie, ugyanis könyvet is írt a témában ,,Nothing to Fear" címmel, amelyben szintén kételyeket oszlat el olyan dolgokkal kapcsolatban, hogy mit élnek át a betegek egy ilyen ellátás során. Egy nemrégiben közzétett videóban Julie elmeséli, hogy melyik volt az a pillanat, amikor ő maga is megváltoztatta elképzeléseit a halálról. Elmagyarázta, hogy éppen egy beteget ápolt, akiről úgy hitte még aznap megfog halni.
Arról szokott beszélni nekem, hogy mennyire fél a haláltól
- mondta.
Mindegyik ápoló közel került ehhez a beteghez, volt olyan ápolónő, aki a nap 24 órájában gondoskodott róla. Az utolsó napján Julie a beteg légzéséből tudta, hogy élete a végéhez ér nem sokára, gondolatban már el is búcsúzott tőle.
Kifelé sétáltam a lakásából... Az autómban ültem, készültem megnézni a következő betegemet, és arra gondoltam, nem, várok, több tiszteletet kell adnom Randynek.
Majd így folytatta:
A fejemben beszéltem hozzá, a legjobb utat kívántam neki, és hirtelen Randy hangját hallottam a fejemben.
A videóban elmondja, hogy Randy hangja, mintha azt mondta volna ,,bárcsak tudtam volna". Julie nem csak a beteg hangját hallotta, de érezte is őt, mintha éppen a magasba szállt volna. ,,Jaj, istenem, Julie, ha tudtam volna, milyen jó ez, sosem féltem volna."
Randy halála előtt épp arról beszélt Julie-nak, hogy sosem érezhette igazán szabadnak magát, de a hangjától Julie úgy hitte végül megtalálta a békéjét.
Nem tudtam nem sírni
- idézi Julie-t az Unilad.
Julie ekkor hirtelen kapott egy SMS-t, melyben az állt, hogy Randy az imént hunyt el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.