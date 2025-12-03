Aggasztó: gyilkos szándékkal érkezett a Naprendszerünkbe a 3I/ATLAS üstökös?

Talán hamarosan fény derül a titokzatos 3I/ATLAS üstökös valódi természetére? A titokzatos űrobjektum körül rengeteg a furcsaság, amivel még a tudósokat is zavarba ejtette.

Rengeteg a kérdés a 3I/ATLAS-szal kapcsolatban / Fotó: Northfoto

A 3I/ATLAS egyre közelebb a Földünkhöz

A gyorsan mozgó űrobjektumot a nyáron észlelték először, miután a NASA által finanszírozott ATLAS teleszkóp Chilében felfigyelt rá, ezzel pedig a teljes világ tekintetét magára vonzotta. Ez eddig a harmadik olyan ismert objektum, amely a csillagközi térből származik, vagyis messze a Naprendszerünkön túlról érkezett. A tudósok hamar megállapították, hogy az objektum másodpercenként több mint 41 mérföldes (körülbelül 65 kilométeres) sebességgel halad, ami messze túl gyors ahhoz, hogy a Nap gravitációja megtartsa. A Harvard fizikusa, Avi Loeb volt az, aki rámutatott több szokatlan anomáliára, és felvetette, hogy a 3I/ATLAS talán ellenséges és természetellenes lehet, sőt még azt is, hogy valójában egy idegen űrhajó. A NASA és más űrügynökségek azonban elvetették ezt az elméletet.

Ahogy az üstökös folytatja útját a Naprendszerben, a NASA Hubble űrtávcsöve néhány új fotót készített róla. December 4-én az amerikai űrügynökség megosztotta a legfrissebb felvételeket, amelyeken az üstökös magja porral és gőzzel borított, feltűnő fehér pontként jelenik meg– ez az anyag kifelé áramlik, és csóvát képez. Mögötte a csillagok hosszú fénycsíkokká mosódnak, ahogy az üstökös átszeleti az űrt.

Nemrég az európai ALMA rádióűrtávcső feltárta, hogy az üstökös metanollal van tele, amely molekula az élet építőköveihez kapcsolódik. Emellett hidrogén-cianidot (HCN) is tartalmaz, ami ijesztően hangzik, de valójában kulcsfontosságú az aminosavak és a DNS-bázisok kialakulásában. Így tehét, ahogy azt Loeb a legújabb blogbejegyzésében kifejtette, a 3I/ATLAS az egyik legmagasabb metanol-HCN aránnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy szokatlanul gazdag lehet életbarát organikus anyagokban.

Bár Loeb korábban utalt arra, hogy az üstökös veszélyes lehet, úgy tűnik, a legfrissebb eredmények megváltoztatták a véleményét. Blogbejegyzésében feltette a kérdést: „A 3I/ATLAS egy barátságos csillagközi 'kertész' vagy halálos fenyegetés?” Majd így folytatta:

Egy csillagközi látogatóval való vakrandin célszerű megfigyelni a randipartnert, és eldönteni, hogy csillagközi pánspermiával életet hozhatott-e a Földre... Vagy inkább egy sorozatgyilkos, aki mérget terjeszt.

Az ítéletét így magyarázta meg:

A 3I/ATLAS által termelt metanol és hidrogén-cianid rendkívül nagy aránya arra utal, hogy ez a csillagközi látogató barátságos természetű.

Jelenleg így állunk.