3I/ATLAS: Felgyorsult a titokzatos aszteroida, ekkor fog becsapódni

A tudósok szerint a 3I/ATLAS olyan gyorsan halad a Naprendszerben, hogy még jóval azelőtt eléri a célpontját, hogy bármely ember alkotta jármű utolérhetné. Korábban már írtunk róla, hogy nagy a pánik és nagyszabású bolygóvédelmi gyakorlatokat végeztek az aszteroida megfékezésére.

Felkészültek az aszteroida érkezésére / Illusztráció: Freepik.com

Gyorsabban halad az aszteroida, mint hittük

Az Európai Űrügynökség szerint a 3I/ATLAS sokkal gyorsabban halad, mint egy ember alkotta jármű, és úton van következő célpontja felé. A 3I/ATLAS 2025. október 29-én érte el a perihéliumot, amikor 202,9 millió kilométerre elhaladt a Naptól - írja a Daily Star.

Elrejtőzött, így közvetlenül nem lehetett megfigyelni, mindössze egy héttel később pedig újra a radar alá került. Mivel az űrszonda jelenleg a fő nagy erősítésű antennáját használja hővédő pajzsként, nem tud teljes kapacitással adatokat továbbítani. A tudományos eredmények ezért csak februárban érik el a Földet.

Várhatóan 2031 júliusára fog megérkezni a Jupiterhez, egy kép szerint pedig izzó gáz- és porudvarfelhő látható az objektum körül, valamint két halvány csóva mögötte.

A képet 2025. november 2-án készítették a Juice első megfigyelési küldetése során. Az űrszonda két nappal később, november 4-én érte el a legközelebbi megközelítést a 3I/ATLAS-hoz, nagyjából 66 millió kilométeres távolságban.

Mindannyian izgatottan várjuk ezen adatok érkezését, egy hónappal a 3I/ATLAS Jupiterhez való legközelebbi megközelítése előtt, amely 2025. március 16-án esedékes

- közölte Avi Loeb asztrofizikus.

„Az a tény, hogy a 3I/ATLAS 2026 márciusában érkezik meg a Jupiterhez, míg a Juice csak 2031 júliusában jut el oda, a 2025 novemberi találkozásuk után, jól szemlélteti, mennyivel gyorsabb ez a csillagközi látogató egy ember alkotta űrszondához képest.”