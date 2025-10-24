Galéria: A béke és a csend otthona – Őszi napsütés a Fiumei úti sírkertben, ahol a magyar kultúra nagyjai nyugszanak

Az őszi nap alacsonyan jár már, de bágyadt fénye mégis aranyba vonja a szobrokat, a lehulló levelek közt megcsillanó márványt, bronzot és patinát. A Fiumei úti sírkert, amely egyszerre megkapóan szép park és lélekemelő panteon, ilyenkor, október derekán, csendes békével fogadja a látogatót.

Őszi színekben pompázik a Fiumei úti sírkert.

Fotó: Etédi Alexa

A Fiumei úti sírkert: nemzeti panteon a város szívében

A temető gondolata Széchenyi Istvántól származik, aki már 1843-ban felismerte, hogy a nemzetnek szüksége van egy méltó helyre, ahol legnagyobbjait örök nyugalomra helyezheti.

A pesti városvezetés 1847-ben döntött a megnyitásáról, eredetileg pusztán gyakorlati céllal: hogy tehermentesítse a belvárosi temetőket. Mégis, néhány évtized alatt a Kerepesi úti sírkert – ahogy akkor nevezték – Magyarország szimbolikus szívévé vált, ahol a múlt nagyjai nyugszanak, és ahová a jelen fejet hajtani jár.

Az első itt eltemetett hírességek között volt Egressy Béni zeneszerző, Garay János és Vörösmarty Mihály költők. Utóbbi temetése 1855-ben néma tüntetéssé nőtte ki magát a Bach-korszak elnyomása – a Habsburg Birodalom 1850-59 közötti diktatórikus elnyomásának időszaka – ellen.

Egy őszi séta a nemzeti panteonban nemcsak történelmi visszatekintéssel ér fel, de egy kiadós szabadtéri programnak is tökéletes. Fotó: Etédi Alexa

Innen indult a nemzeti kegyelet története, amelyet később Batthyány Lajos újratemetése és Deák Ferenc mauzóleuma emelt hivatalosan is panteoni rangra. A XIX. század végére a Kerepesi úti temető a nemzet szellemi örökségének helyszíne lett.

Séta a múltba

A századfordulóra a dísztemető monumentális formát öltött. A hatalmas mauzóleumok – Batthyányé, Deáké, Kossuthé – már nem csupán gyászhelyek, hanem egyenesen történelmi és művészeti korrajzok lettek.

A Deák-mauzóleum a Fiumei úti sírkert egyik legnagyobb temetkezési helye.

Fotó: Etédi Alexa

Kossuth Lajos síremléke, Gerster Kálmán és Stróbl Alajos alkotása, ma is Magyarország legnagyobb sírépítménye, egy korszak hitvallása kőbe vésve. A két árkádsor között, ahol Jókai Mór, Ady Endre, vagy Zilahy Lajos nevei sorakoznak, a látogató mintha szinte a nemzeti irodalom és művészet nagykönyvének lapjait lapozgatná.

Ady Endre sírja a két központi árkádsor és Jókai Mór sírja között.

Fotó: Etédi Alexa

A XX. század háborúi, diktatúrái és újrakezdései aztán szürkébbre és vörösebbre festették a temető történetét.

A sírkert egyszerre lett tanúja a gyász tömegeinek és a hatalom reprezentációjának. Az 1956-os forradalom mártírjai, Rajk László újratemetése, majd a Munkásmozgalmi Panteon létrehozása mind-mind arról árulkodnak, hogy a temető nemcsak az elmúlásról, hanem immár a politikai korszakok lenyomatáról is beszélt.