A Fiumei úti sírkertet őszi hangulatban barangoltuk be

Galéria: A béke és a csend otthona – Őszi napsütés a Fiumei úti sírkertben, ahol a magyar kultúra nagyjai nyugszanak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 18:15
Lépteim zaját elnyeli a sárgálló avar, ahogy csendben rovom a temető alléit, felfedezve a legnagyobbak sírboltjait. A Fiumei úti sírkert októberben talán a legszebb arcát mutatja, amikor mindenszentek, halottak napja előtt bebarangolom.
Etédi Alexa
Az őszi nap alacsonyan jár már, de bágyadt fénye mégis aranyba vonja a szobrokat, a lehulló levelek közt megcsillanó márványt, bronzot és patinát. A Fiumei úti sírkert, amely egyszerre megkapóan szép park és lélekemelő panteon, ilyenkor, október derekán, csendes békével fogadja a látogatót.

A Fiumei úti sírkert ősszel
Őszi színekben pompázik a Fiumei úti sírkert.
Fotó: Etédi Alexa

A Fiumei úti sírkert: nemzeti panteon a város szívében

A temető gondolata Széchenyi Istvántól származik, aki már 1843-ban felismerte, hogy a nemzetnek szüksége van egy méltó helyre, ahol legnagyobbjait örök nyugalomra helyezheti. 

A pesti városvezetés 1847-ben döntött a megnyitásáról, eredetileg pusztán gyakorlati céllal: hogy tehermentesítse a belvárosi temetőket. Mégis, néhány évtized alatt a Kerepesi úti sírkert – ahogy akkor nevezték – Magyarország szimbolikus szívévé vált, ahol a múlt nagyjai nyugszanak, és ahová a jelen fejet hajtani jár.

Az első itt eltemetett hírességek között volt Egressy Béni zeneszerző, Garay János és Vörösmarty Mihály költők. Utóbbi temetése 1855-ben néma tüntetéssé nőtte ki magát a Bach-korszak elnyomása – a Habsburg Birodalom 1850-59 közötti diktatórikus elnyomásának időszaka – ellen.

Sírok a Fiumei úti sírkertben ősszel
Egy őszi séta a nemzeti panteonban nemcsak történelmi visszatekintéssel ér fel, de egy kiadós szabadtéri programnak is tökéletes. Fotó: Etédi Alexa

Innen indult a nemzeti kegyelet története, amelyet később Batthyány Lajos újratemetése és Deák Ferenc mauzóleuma emelt hivatalosan is panteoni rangra. A XIX. század végére a Kerepesi úti temető a nemzet szellemi örökségének helyszíne lett.

  • Séta a múltba

A századfordulóra a dísztemető monumentális formát öltött. A hatalmas mauzóleumok – Batthyányé, Deáké, Kossuthé – már nem csupán gyászhelyek, hanem egyenesen történelmi és művészeti korrajzok lettek.

A Deák-mauzóleum a Fiumei úti sírkertben
A Deák-mauzóleum a Fiumei úti sírkert egyik legnagyobb temetkezési helye.
Fotó: Etédi Alexa

Kossuth Lajos síremléke, Gerster Kálmán és Stróbl Alajos alkotása, ma is Magyarország legnagyobb sírépítménye, egy korszak hitvallása kőbe vésve. A két árkádsor között, ahol Jókai Mór, Ady Endre, vagy Zilahy Lajos nevei sorakoznak, a látogató mintha szinte a nemzeti irodalom és művészet nagykönyvének lapjait lapozgatná.

Ady Endre sírja a Fiumei úti sírkertben
Ady Endre sírja a két központi árkádsor és Jókai Mór sírja között.
Fotó: Etédi Alexa

A XX. század háborúi, diktatúrái és újrakezdései aztán szürkébbre és vörösebbre festették a temető történetét. 

A sírkert egyszerre lett tanúja a gyász tömegeinek és a hatalom reprezentációjának. Az 1956-os forradalom mártírjai, Rajk László újratemetése, majd a Munkásmozgalmi Panteon létrehozása mind-mind arról árulkodnak, hogy a temető nemcsak az elmúlásról, hanem immár a politikai korszakok lenyomatáról is beszélt. 

Lotz Károly német származású, magyar festőművész sírja a Fiumei úti sírkertben
Lotz Károly német származású, magyar festőművész sírja a Deák-mauzóleum mellett.
Fotó: Etédi Alexa

A kádári évtizedekben a közvélemény sokáig „kommunista temetőként” tekintett rá, ám a rendszerváltás után Antall József temetése, majd a nemzeti emlékhellyé nyilvánítás visszaadta méltóságát és rangját.

  • Szobrok, mauzóleumok, allegóriák – a temető művészeti értékei

A sírkert különleges szépsége nemcsak történelmi súlyában, hanem művészi gazdagságában is rejlik. A XIX. század derekától kialakult síremlékművészet itt teljesedett ki: allegorikus nőalakok, szomorú Hungáriák, antik hősöket idéző férfiszobrok őrzik a halottakat és a múlt dicsőségét. 

Stróbl Alajos, Kallós Ede, Maróti Géza vagy Pásztor János munkái egyszerre jelképezik az emberi mulandóságot és a művészet örökkévalóságát. A klasszicizmus, a neoreneszánsz, a szecesszió és a realizmus motívumai keverednek a szobrokon.

Arany János szarkofágja a Fiumei úti sírkertben
Arany János szarkofágja egy hatalmas tölgyfa lombjai alatt.
Fotó: Etédi Alexa
  • Őszi csend, téli álom

Ősszel a sírkert más arcát mutatja. A levelek okkersárga, rozsdaszín szőnyege alatt már téli álomra készülődik a föld, a kripták tetején megül a bágyadt napfény. Mégis, az ember érzi, hogy a halál itt nem a vég, hanem a történelem folytatása - éppen csak egy más formában.

Ahogy mindenszentek és halottak napja közeledik, és gyertyák fénye lobban majd a sírokon, a temető még egyszer utoljára megtelik élettel. A látogatók csendben sétálnak a nagy nevek között, némán, fejet hajtva azok előtt, akik megelőztek minket. 

Mert a Fiumei úti sírkert nem csupán a halottaké, hanem mindannyiunké – a nemzet csendje, amelyben minden benne van, ami maradandó.

Kossuth Lajos mauzóleuma
Őszi hangulat a sírkertben
A sírok számos művészeti korszakot és stílust képviselnek
Van, ahol már a név sem olvasható, mégis a sírkő jelzi, hogy itt nyugszik valaki
Sírok az őszi lombok alatt
A központi árkádsor egyik oldala
Az őszi sírkertben hangulatos sétát tehetünk, miközben itt nyugvó nagyjaink előtt hajtunk fejet
Szilágyi Dezső, Magyarország egykori igazságügyi miniszterének sírja (oroszlánnal díszítve), mellette gr. Mikes János országgyűlési képviselő, Kandó Kálmán mérnök és Klapka György tábornok sírjai
A sírkert Magyarország egyik legszebb közparkja is, ahol egy csendes séta tökéletes őszi program lehet
Arany János szarkofágja a temető főbejáratának közelében
Különös, nem megszokott sírszobrok is akadnak a temetőben
A központi árkádsor külső fala mentén sorakozó sírboltok
Néhány ódon sír mészkő díszítése már elmállott az idő vasfogai között
A Fiumei úti sírkert ősszel
dr. Vajda Adolf ügyvéd síremléke a Kossuth-mauzóleumtól mellett
Galéria: Fiumei úti sírkert ősszel
1/15
Kossuth Lajos mauzóleuma

 

