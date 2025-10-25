Mi a különbség a halloween, mindenszentek és a halottak napja között? Most rendet teszünk végre az őszi ünnepek között

Október végén, november elején sorban következnek a temetős, a halállal, a túlvilággal kapcsolatos ünnepek, de – különösen, amióta divatba jött a nyugati import halloween, a vigyorgó tökök, szellemek, vidám zombik misztikus bulija, a gyerekek „trick or treat” (csokit, vagy csalunk) házalós édességgyűjtése –, ezzel csak még nagyobb lett a zavar a fejekben a különböző őszi ünnepek terén.

Az október vége és a november eleje az elmúlással kapcsolatos őszi ünnepek időszaka.

Fotó: Diego Delso / wikipedia

Őszi ünnepek: samhaintól a halottak napjáig

Mindenszentek, halottak napja, halloween, sőt, itt-ott még a samhain is felbukkan. Mindegyik más kultúrából és hagyományból ered, de az év ugyanazon szakaszát érinti: a fény és sötétség, az élet és a halál határát.

Ez a cikk most igyekszik rendet tenni a fogalmak és az ünnepek között, bemutatva, hogy mikor, kik és milyen formában ünneplik őket és milyen módon kapcsolódnak egymáshoz.

Mindenszentek estéje Svédországban november 1-jén.

Fotó: wikipedia

Először is, tisztázzuk: Magyarországon hivatalosan csak a mindenszentek ünnepét (állami ünnep és munkaszüneti nap) és a halottak napját (nem állami ünnep) tartjuk, a modern halloween itt nem ünnep, sokkal inkább egyfajta szórakoztató társasági program. De lássuk csak, hogyan is alakultak ki ezek az ünnepek.

Samhain: a kelta újév és a túlvilág kapuja

A samhain a kelta hagyomány egyik legfontosabb ünnepe, október 31-én kezdődik, és november 1-jén ér véget. Nevét az óír „samain” szó adja, jelentése: „nyár vége”. A kelták ekkor tekintették az év sötét felének kezdetét, amikor a természetfeletti világ határai elmosódtak.

Tradicionális fehérrépából faragott lámpás Írországból, samhain ünnepéről.

Fotó: wikipedia

A halottak, tündérek és más lények ilyenkor szabadon járhatnak a földön, de az emberek is könnyen kapcsolatba kerülhettek az örök élet birodalmával. Hagyomány volt örömtüzek gyújtása, jóslások, alma- és gránátalma ritualék, valamint házról házra járás, a rontó szellemek elűzésére. A samhain alapjaiban meghatározza a halloween későbbi formáját, innen ered a töklámpás használata is.

Ha kíváncsi vagy, milyen is lehetett egy ilyen kelta ünnep, az Aquincumi Múzeumban megismerheted, ugyanis 2025. 10. 31-én itt tartják a Samhain, avagy Kelta Halloween elnevezésű programot, ahol kézműves foglalkozásokkal, mesemondással és számos izgalmas ismeretterjesztő programmal várnak minden érdeklődőt!

Halloween: a samhain angolszász változata

A halloween, az angolszász országok október 31-i ünnepe, részben a samhain hagyományaira épül, részben a római eredetű ünnepek – pomona (gyümölcsök istennője) és feralia (halottak emléknapja) – hatására alakult ki.