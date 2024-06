Pszichológus árulta el, mi az oka annak, ha babonás vagy

Rituáléval a kiégés ellen

– Egyre több embert érint a burn out, vagyis a kiégés szindróma, amely igencsak súlyos következményekkel járhat. A legtöbb kiégéssel foglalkozó cikkben megjelenik az egyik legfontosabb tanács, ami egyben megelőzésre is kiváló: válasszuk külön a munkát és a magánéletet! Ebben is kifejezetten nagy segítséget nyújthatnak az egyéni babonáink. Keressünk magunknak egy saját szokást, melynek segítségével nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is meg tudunk érkezni a munkához, illetve le tudjuk zárni. Ezt akkor is alkalmazzuk, ha otthon dolgozunk. Mielőtt elindulunk vagy munkához látunk, hajtsuk végre a saját kis rituálénkat, és amikor befejezzük, akkor is. Ez lehet bármi, akár egy pár perc ücsörgés csukott szemmel, teljes csendben, akár az, hogy az egész testünket átmozgatjuk, vagy légzőgyakorlatokat végzünk, de akár lehet egy képzeletbeli varázsköpenyünk is, amit munka kezdetén felveszünk, a végén pedig leveszünk. A lényeg, hogy a nyitó és záró rítus között csak a munkával foglalkozunk, de azon kívül viszont még a gondolatainkat is távol tartjuk tőle – tanácsolja a pszichológus.

Rutin vagy rituálé? Habár sokszor használják a rutin és rituálé szavakat szinonimaként, fontos ezeket kettéválasztanunk, és megértenünk a kettő közötti különbséget. Amíg a rutin kulcseleme a funkcionalitás, tehát például az, hogy evés előtt kezet mosunk, addig a rituálé érzelmekkel telített, szimbolikus jelentéssel bír, amit csak az érthet és tudhat, aki alkalmazza. Itt nem a cselekvésen van a hangsúly, hanem a mögöttes tartalmon. Ha megadjuk a tudatosságot a tevékenységünknek, az agyunk is a jelenre tud majd fókuszálni.