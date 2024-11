Mindenszentek alkalmával a legtöbben kilátogatnak a temetőkbe, gyertyát gyújtanak a szeretteiknek, megemlékeznek róluk és jobb esetben megigazítják a sírhelyeket. Azonban vannak olyan temetők is, amelyek mára teljesen elhagyatottá váltak, több olyan sírral, amit már akár évtizedek óta nem látogatnak, nem gondoznak. Különös csavar, hogy amennyire elhagyatottak, annyira nagy népszerűségnek örvendenek, ugyanis igazi turistacsalogatók lettek.

Elképesztő képeket készítenek a kirándulók a temetőkben Fotó: Torma Sándor

Összegyűjtöttünk néhány különleges fényképet, amit elhagyatott temetőkben készítettek. A turisták egész évben látogatják ezeket a temetőket, ám mégis kiemelkedőbb időszak az ősz és a tél, ugyanis ilyenkor a fotósoknak sikerül még misztikusabb képeket készíteniük. Valamint a mindenszentek és a Halloween is közrejátszik a kirándulni vágyóknál, hiszen egy rég elfelejtett világot tudnak ilyenkor felfedezni, miközben az aljnövényzettel benőtt sírkövek között sétálnak.

Évek óta nem gondozza ezeket a sírokat senki Fotó: Torma Sándor

Ennek a sötét turizmusnak, azaz nekroturizmusnak több célállomása is lehet, nem csak a temetők. Az efféle helyek kedvelői, sokszor nem csak az elhagyatott, hátborzongató temetőket látogatják, hanem előszeretettel keresnek fel kihalt, kísértetjárta házakat, kastélyokat, pincéket.

Ha egy kép mesélni tudna... Fotó: Dénes Nikolett

Illetve az egykori bűntények helyszínire is szívesen ellátogatnak. Rengeteg könyvhöz és filmhez is adtak már inspirációt ezek a misztikus helyszínek, ami érthető is, hiszen, ha végig lapozzuk a képeket azok szinte megszólalnak…

Rengeteg felfedezni valót találnak a kirándulók Fotó: Dénes Nikolett

Bár a közölt képek szomorúságot sugároznak, mégis sokan látogatnak el ezekbe a temetőkbe az év bármely időszakában.