Szuperképesség lakozik bennünk? Így válik a testünkben tumorsejtté egy sejt

Egy átlagos emberi test körülbelül 30 trillió sejtből épül fel, a nőknél jellemzően valamivel kevesebb, férfiaknál pedig több sejt alkotja a szervezetet. Az élet velejárója, hogy a szervezetünkben folyamatosan megtalálhatók az éppen osztódó sejtek, miközben hibák, úgynevezett mutációk keletkezhetnek: ebből indulnak ki a tumoros betegségek, egyetlen apró „hibából”.

A saját hibajavító mechanizmusaink és az immunrendszerünk ezeket a hibákat többnyire kijavítják vagy eltávolítják. De az idő előrehaladtával a változások felhalmozódhatnak, és ha a szöveti környezet is asszisztál, egyes sejtek fokozatosan olyan előnyökhöz juthatnak, amelyek a daganat kialakulása felé tolják a testünket

– mondta Dr. Priskin Katalin molekuláris biológus, a Daganatokról őszintén című vodcast legújabb adásában.

A daganatokban kis arányban, de jelen lehetnek olyan sejtek, amelyek különleges, őssejtszerű tulajdonságokkal bírnak. Ezek azonban nem építik, hanem rombolják az emberi testet: több alkalommal képesek osztódni, vándorolni, alkalmazkodni – ezek a tumorőssejtek. Szupererejük van más sejtekhez képest, akár az immunrendszer elől is el tudnak bújni. Az egészséges szerveinkben is vannak őssejtek, amelyek a regenerációért felelnek, a különbséget a felhalmozódó genetikai elváltozások és a mikrokörnyezet adják.

Nem egyetlen pillanat műve, hogy egy sejt tumorsejtté válik: sok apró hiba, sok kis tényező rakódik egymásra

– teszi hozzá Dr. Priskin, eloszlatva a tévhitet, miszerint egyetlen tényező okozna daganatot. Tudományos tény viszont, hogy a rák ősi kór, amelynek nyomait őskori maradványokban is azonosították már, mégis a modern orvostudomány kínálja a valódi esélyt a túlélésre. „Nem létezik egyetlen, minden daganatra érvényes csodagyógyszer, de számos daganattípusnál jelentősen javultak a túlélési esélyek” – mondja a molekuláris biológus.

Illusztráció / Fotó: Deemerwha studio / Shutterstock

Minden újabb hónap és év értékes, ugyanis bármikor érkezhet új diagnosztikai megoldás vagy az előzőeknél hatékonyabb terápia – a tudomány nem áll meg.

A magyar családok jelentős részében a daganatos betegségekről nem beszélnek, a régi idők diagnosztikai korlátai és a „csendes” családi hagyományok miatt pedig sok eset homályban marad. Pedig minél előbb kezdünk el értelmesen, nyíltan beszélni róla, annál kevésbé bénít a félelem, és annál hamarabb teszünk a megelőzésért.

A nyíltság nemcsak szemléletet, de esélyt is ad: a családi kórelőzmények ismerete, a rendszeres szűrések és az életmódbeli kockázatok csökkentése együtt jelenthetnek különbséget időben felfedezett és későn felismert betegség között.

Dr. Priskin szerint minden tumor más, és hiába vannak közös, úgynevezett „rákjegyek”, a genetikai háttér, a környezet és a beteg állapota egyedi kombinációt alkot. Ezért is kap egyre nagyobb szerepet a személyre szabott diagnosztika és terápia, amely nemcsak hatékonyabb, de sokszor kíméletesebb is a korábbi, általános megközelítéseknél.