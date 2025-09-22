Három hónapos korában derült ki Éva kislányáról, agydaganata van: "A múltbéli betegtársaink közül csak egy élte túl"

Az indián nyarat használja ki a Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány ebben az évben is arra, hogy a daganatos megbetegedéssel küzdő gyerekek és családjaik önfeledten üdülhessenek. A szeptember 22-én kezdődő tábort idén is Zamárdiba szervezték, azzal a céllal, hogy nem csak a beteg gyerekek, de a szüleik is kiszakadhassanak a hétköznapokból.

A daganatos gyerekeknek szervezett táborban Éva évek óta sütit süt a gyerekekkel. Fotó: Bors olvasó

Pásztor Marianna, az alapítvány egyik oszlopos tagja azt mondta a Borsnak, idén 21 hős lesz velük a táborban, és hét angyal fog rájuk vizsgázni. A tábor segítői közé tartozik Nagy Éva, aki maga is érintett szülőként került kapcsolatba az alapítvánnyal. Éva cukrászként az üdüléseken az „édes programokért” felel.

Olyan sütiket szoktam csinálni a gyerekekkel, amik mancsolósak, de egyszerűek. Mindig kitalálok valami olyan édességet, ami aranyos, látványos és még a legkisebbek is meg tudják csinálni

– mesélte lapunknak Éva, aki az évek során megtanulta hagyni a gyerekeket azt csinálni, amit szeretnének. Szerinte szabadjára kell engedni a gyerekek fantáziáját – és ez alól a daganatos gyerekek sem kivételek.

Az élet nem volt mindig ilyen: Éva kislánya rákos volt

Így, először érintettként kerültek kapcsolatba az alapítvánnyal, Ennek már tizennégy éve. Éva szerint időbe telt, hogy fel tudjon szabadulni és programokat tudjon vállalni. Ehhez azonban az is kellett, hogy a gyerekei, köztük Gyöngyvér is nőjön.

Jó valahova tartozni. Itt számítanak rám, fontos vagyok és a legfontosabb: megértenek. A külvilágnak elég ufók tudunk lenni... Az emberek nem tudnak mit kezdeni egy kopasz, sovány, rosszul kinéző gyerekkel. Itt nem baj, ha kopasz vagy, hiányzik a fél koponyacsontod..

– az édesanya szerint ez a tábor azonban nem csak a gyerekekről szól. Neki, mint szülőnek remek lehetőség volt arra, hogy sorstársakra és megértő fülekre találjon.

Gyöngyvér és a testvérei, amikor hazaengedték őket a kórházból Fotó: Bors Olvasói

Éva hármasikres édesanyaként nézett szembe az agydaganattal. Gyöngyvér lányáról három hónapos korában derült ki, hogy agydaganatos.

Mikor először megműtötték, sikerült kivenni a teljes daganatot. Aztán újabb daganat fejlődött ki az agyában, ami áttétes lett...

– azt mesélte az anya a Borsnak, hogy így indultak neki a kemoterápiának 2011-ben. A hármasikrei – köztük Gyöngyvér – 2010 decemberében születtek. A kislányt egy évvel később transzplantálták.