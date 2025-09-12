Ettől a hideg is kiráz: döbbenetes időutazással kapcsolatos történetek láttak napvilágot

Napjainkig a sci-fik egyik legellentmondásosabb témája az időutazás, ennek ellenére újabbnál újabb bizonyítékok látnak napvilágot, hogy alátámasszák ennek létezését. Az időutazással kapcsolatos történetek azonban nagyon vékony jégen táncolnak, mégis sokan úgy vélik, hogy van bennük igazság. Most a legelképesztőbb időutazásos élményeket vesszük sorra.

Az időutazás valóban létezik? Néhány eset szerint a válasz igen.

Fotó: amgun / Shutterstock

Legvadabb időutazással kapcsolatos történetek: erre te sem vagy felkészülve

1. Victor Goddard elképesztő repülése

Egy pilóta, Sir Robert Victor Goddard 1935-ben egy használaton kívüli skót repülőtér felé tartott, amikor egy furcsa, sárga felhőkkel teli viharba keveredett, ezért egy kis időre kénytelen volt leszállni. Hatalmas döbbenetére azonban a korábban elhagyatottnak hitt repülőteret használták, ahol elmondása szerint két, kék ruhás szerelő éppen sárga gyakorlógépeket bütykölt. Amikor a vihar elcsendesedett, Goddart hazatért. 4 évvel később viszont beteljesült, amit a férfi aznap látott. A brit légierő gépészeinek egyenruhája ugyanis barnáról kékre változott, a kiképzőgépeket pedig sárgára festették.

Egy pilóta, Sir Robert Victor Goddard 1935-ben egy használaton kívüli skót repülőtér felé tartott, amikor egy furcsa, sárga felhőkkel teli viharba keveredett, ezért egy kis időre kénytelen volt leszállni. Hatalmas döbbenetére azonban a korábban elhagyatottnak hitt repülőteret használták, ahol elmondása szerint két, kék ruhás szerelő éppen sárga gyakorlógépeket bütykölt. Amikor a vihar elcsendesedett, Goddart hazatért. 4 évvel később viszont beteljesült, amit a férfi aznap látott. A brit légierő gépészeinek egyenruhája ugyanis barnáról kékre változott, a kiképzőgépeket pedig sárgára festették. 2. Hutton és Barndt kudarcba fulladt riportja

1932-ben J. Bernard Hutton német riporter és Joachim Brandt fotós újabb megbízást kaptak, akiknek egy hamburgi hajógyárról szóló riportot kellett készíteniük. A két férfi azonban hatalmas pánikba esett, amikor a helyszínre ért, elmondásuk szerint ugyanis bombák kezdtek el hullani az égből. A rendkívüli eseményt gyorsan megörökítették, majd elmenekültek onnan. Később viszont nem hitt nekik senki, mivel a fényképeken semmmit sem lehetett látni. Majd 1943-ban, 11 évvel később jött a döbbenetes fordulat, amikor Hutton rátalált egy cikkre, ami a Hamburgot ért légitámadásról szólt.

3. Az 1940-es autó, ami eltűnt

A történet két férfiről szól, akik 1969-ben egy louisianai autópályán haladva figyeltek fel egy régi autóra, melynek rendszámtábláján az 1940-es évszám szerepelt, utasai pedig a 40-es évekbeli ruhát viseltek. A kocsit vezető nő és a vele utazó gyerek ijedtnek tűnt, ezért a két férfi jelzett a nőnek, hogy álljon félre, hátha segíteni tudnak nekik. A férfiak legnagyobb döbbenetére azonban az autó köddé vált. Mint kiderült, egy másik sofőr is látta a történteket és megerősítette a két férfi állítását.

4. Fotó az 5000. évből

A viszonylag friss sztori 2018-ban látott napvilágot, miután egy Edward nevű férfi váltig állította, hogy elutazott az 5000. évbe. A férfit állítólag egy titkos projekt részeként küldték a jövőbe, ahol a globális felmelegedés már hatalmas pusztításokat okozott. Edward fotókkal is alátámasztotta sztoriját, az egyiken például egy víz alatti várost lehetett látni, ami állítólag Los Angelest ábrázolta 3000 évvel később.

5. A Moberly-Jourdain incidens

1901-ben nem mindennapi élményben lehetett része két brit tanárnőnek, akik párizsi útjuk során a Versailles-i kastélyba is ellátogattak. Charlotte Moberly és Eleanor Jourdain éppen a kastély kertjében sétálgattak, amikor 18. századi ruhákat viselő emberek kavalkádjára lettek figyelmesek, sőt olyan épületek is megjelentek előttük, amelyek már nem léteztek. Ráadásul az egyik nő előtt még maga Marie Antoinette is felbukkant.