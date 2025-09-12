Ettől a hideg is kiráz: döbbenetes időutazással kapcsolatos történetek láttak napvilágot

Napjainkig a sci-fik egyik legellentmondásosabb témája az időutazás, ennek ellenére újabbnál újabb bizonyítékok látnak napvilágot, hogy alátámasszák ennek létezését. Az időutazással kapcsolatos történetek azonban nagyon vékony jégen táncolnak, mégis sokan úgy vélik, hogy van bennük igazság. Most a legelképesztőbb időutazásos élményeket vesszük sorra.
1932-ben J. Bernard Hutton német riporter és Joachim Brandt fotós újabb megbízást kaptak, akiknek egy hamburgi hajógyárról szóló riportot kellett készíteniük. A két férfi azonban hatalmas pánikba esett, amikor a helyszínre ért, elmondásuk szerint ugyanis bombák kezdtek el hullani az égből. A rendkívüli eseményt gyorsan megörökítették, majd elmenekültek onnan. Később viszont nem hitt nekik senki, mivel a fényképeken semmmit sem lehetett látni. Majd 1943-ban, 11 évvel később jött a döbbenetes fordulat, amikor Hutton rátalált egy cikkre, ami a Hamburgot ért légitámadásról szólt.
A történet két férfiről szól, akik 1969-ben egy louisianai autópályán haladva figyeltek fel egy régi autóra, melynek rendszámtábláján az 1940-es évszám szerepelt, utasai pedig a 40-es évekbeli ruhát viseltek. A kocsit vezető nő és a vele utazó gyerek ijedtnek tűnt, ezért a két férfi jelzett a nőnek, hogy álljon félre, hátha segíteni tudnak nekik. A férfiak legnagyobb döbbenetére azonban az autó köddé vált. Mint kiderült, egy másik sofőr is látta a történteket és megerősítette a két férfi állítását.
A viszonylag friss sztori 2018-ban látott napvilágot, miután egy Edward nevű férfi váltig állította, hogy elutazott az 5000. évbe. A férfit állítólag egy titkos projekt részeként küldték a jövőbe, ahol a globális felmelegedés már hatalmas pusztításokat okozott. Edward fotókkal is alátámasztotta sztoriját, az egyiken például egy víz alatti várost lehetett látni, ami állítólag Los Angelest ábrázolta 3000 évvel később.
1901-ben nem mindennapi élményben lehetett része két brit tanárnőnek, akik párizsi útjuk során a Versailles-i kastélyba is ellátogattak. Charlotte Moberly és Eleanor Jourdain éppen a kastély kertjében sétálgattak, amikor 18. századi ruhákat viselő emberek kavalkádjára lettek figyelmesek, sőt olyan épületek is megjelentek előttük, amelyek már nem léteztek. Ráadásul az egyik nő előtt még maga Marie Antoinette is felbukkant.
Ha mélyebben is érdekel a téma vagy pont érintett vagy, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.