Fényképes bizonyítékot hozott a jövőből egy időutazó

Az időutazás során a képek általában eltorzulnak, és sok más dolog is történhet. Tudom, hogy sokan közületek nehezen fogják elhinni a történetemet, és nem is hibáztatlak érte titeket, én is néznék, ha valaki ugyanezeket állítaná nekem. Nem áll szándékomban senkit megtéveszteni, egyszerűen csak üzenetet akarok terjeszteni az emberiség jövőjéről és arról, hogy merre tart a világ