Fedezd fel velünk Törökország eddig rejtett ékköveit – Ahol hűs élmények várják az utazókat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 15:15
Nyáron sokan a tengerparti napozásra és a nyüzsgő városokra gondolnak, amikor pihenésről van szó. Törökország északi vidékei azonban egészen más arcát mutatják a nyárnak: zöld hegyek, csendes falvak és friss levegő várja a felfedezőket.
Bors
A szerző cikkei

Amikor Törökország kapcsán a nyárra gondolunk, legtöbbünknek a forró tengerpart, a mediterrán napfény és a zsúfolt strandok képei jutnak eszünkbe. Pedig az országnak van egy másik, hűvösebb, zöldebb arca is: a Fekete-tenger vidéke. Ez a régió nem kel versenyre a nyüzsgő déli partokkal, hanem egészen más élményt kínál – friss levegőt, csendet, lassú ritmust és természetközelséget.

Törökország, Bolu, Fekete-tenger
Törökország fekete-tengeri partvidéke, például Bolu egészen más arcát mutatja az ország nyári kínálatának
Fotó: TGA

Törökország Fekete-tengeri partvidéke tárt karokkal vár

Itt nem a rohanás vár, hanem erdők mélyén kanyargó ösvények, zuhatagok, apró falvak, ahol a tánc nem a turisták kedvéért elevenedik meg, hanem még mindig a mindennapok része. A nyaralás itt nem a programok kipipálásáról szól, hanem arról, hogy lelassuljunk, feltöltődjünk, felfedezzük a tájat, és belefeledkezzünk a jelenbe.

Törökország, Kuzalan-vízesés, Fekete-tenger, Giresun
A Giresun melletti Kuzalan-vízesés a környező erdők ékköve
Fotó: TGA

A nyugati vidékek – történelem és béke

A Fekete-tenger nyugati partvidékének első állomása lehet Bolu és a mellette fekvő Yedigöller Nemzeti Park, ahol a tavak, a csend és a lassú séták jelentik a fő attrakciót. Göynük és Mudurnu, a Cittaslow-hálózat tagjai, macskaköves utcáikkal és verandás, múltat idéző házaikkal igazi időutazásra hívnak.

Karabük tartomány ékköve, Safranbolu, az UNESCO világörökség része. Itt a régi faházak nem skanzenbe illő díszletek, hanem az élet szerves részei. Kastamonu elegáns kúriái és a Mahmud Bey-mecset a történelem szerelmeseinek kínálnak különleges élményt, míg Daday nyugalma azoknak való, akik valóban ki szeretnék kapcsolni a külvilág zaját.

Törökország, Safranbolu, Fekete-tenger
Az UNESCO Világörökségi Safranbolu tradicionális épületeivel festői panorámát kínál
Fotó: TGA

Tengerparti hangulat, kikötői séta

A nyugati partszakasz talán legszebb állomása Sinop, a Fekete-tenger egyetlen természetes kikötője. Vára, ódon utcái és kikötői hangulata mindenkit lassabb tempóra késztet. Innen északra található Törökország legészakibb pontja, İnceburun, ahonnan a végtelen víztükör látványa tárul elénk. Gerze, egy újabb Cittaslow-város, kikötő menti kávézóival igazi időcsapda: órák telhetnek el egyetlen teáscsésze mellett.

A Fekete-tenger partján fekvő Sinop nem egy tipikus tengerparti város: itt minden ráérősebb hangulatban zajlik
Fotó: TGA

A körút Samsunban érhet véget, amely a török függetlenség kiindulópontjaként vált történelmivé. Itt a múlt emlékei mellett a Kızılırmak-delta madárrezervátuma is kihagyhatatlan, amely 2016 óta az UNESCO világörökségi várományosi listáján szerepel.

Keletre tartva – hegyek és legendák

A Fekete-tenger keleti vidéke érintetlen hegyvidékeivel és a fennsíkokra épülő yayla-kultúrával teljesen más világot nyit meg az utazó előtt. Ordu és Giresun, amelyek a Lonely Planet „Best in Travel 2025” listájára is felkerültek, kristálytiszta levegővel, hideg forrásokkal és zöldellő magaslatokkal várják a látogatókat. Ordu híres fennsíkjai – Çambaşı, Perşembe és Keyfalan – nyáron is üdén zöldek. Perşembe Cittaslow-városának tengerbe nyúló sziklanyelve, a Yason Burnu, a görög mitológia rajongóinak különleges helyszín: innen indultak Iaszón és az argonauták az aranygyapjúért.

Törökország, Yason-fok, Fekete-tenger
A Yason-fok, ahonnan a legenda szerint Iaszón és az argonauták útnak indultak az arany gyapjúért
Fotó: TGA

Giresunban a Kümbet- és Bektaş-fennsík, valamint a Sis-hegy nyújt változatos tájakat. Kuşköy falujában pedig egy egészen egyedi hagyomány él tovább: a füttyel kommunikáló nyelv, amely az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján szerepel.

Trabzon a régió kulturális központja: hegyvidékei – Maçka-Şolma, Erikbeli, Lustra és Karester – mellett az UNESCO-listás Sümela kolostor, a város vára és Hagia Sophia mecsete is felejthetetlen látványosság. Rize a teaföldjeiről és zöldellő völgyeiről ismert; az Ayder-fennsík a természetjáróknak, Zil vára a panorámát kedvelőknek, a Fırtına patak pedig a kalandvágyóknak kedvez rafting lehetőségével.

Törökország, Sümela-kolostor, Fekete-tenger
A festői elhelyezkedésű görög orthodox Sümela kolostor, amelyet a Kr. u. IV. században alapítottak, és egészen 1923-ig működött
Fotó: TGA

Az út végső csúcspontja Artvin lehet, ahol mélyzöld völgyek, sziklás hegycsúcsok, a Kaçkar- és Kafkasör-vidék, a festői Şavşat, a Camili bioszféra-rezervátum és a Karçal-hegység rejtett völgyei (Uğur-Maral, Efeler, Düzenli) várják a felfedezőket. Ezek azok a helyek, ahonnan nehéz elindulni, és ahová szinte biztos, hogy visszatérünk.

Törökország, Rize, Fekete-tenger, teaszüret
Teaszüret Rize lankáin - Fotó: TGA

Ízek, amikre garantált, hogy emlékezni fogunk

A Fekete-tenger konyhája éppolyan gazdag, mint a tájai. A reggelek gyakran kezdődnek kuymaķkal – kukoricalisztből, vajból és sajtból készült selymes étellel –, vagy karalábélevélből és friss halból készült fogásokkal. A fekete-tengeri szardella, a Rize környéki tea, valamint az Ordu és Giresun vidékén termesztett világhírű mogyoró a helyiek mindennapjainak része.

Törökország, hamsili pilav, gasztronómia
A fekete-tengeri szardellából készült hamsili pilav
Fotó: TGA

Az ízutazásból nem maradhat ki Samsun híres pidéje, Safranbolu édes lokuma és a Trabzon melletti Hamsiköy krémes rizspudingja (sütlaç) sem. Ezek az ételek nemcsak finomak – egy falat belőlük felidézi a táj illatát, a tenger fuvallatát és a hegyek friss levegőjét.

