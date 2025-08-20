Fedezd fel velünk Törökország eddig rejtett ékköveit – Ahol hűs élmények várják az utazókat

Amikor Törökország kapcsán a nyárra gondolunk, legtöbbünknek a forró tengerpart, a mediterrán napfény és a zsúfolt strandok képei jutnak eszünkbe. Pedig az országnak van egy másik, hűvösebb, zöldebb arca is: a Fekete-tenger vidéke. Ez a régió nem kel versenyre a nyüzsgő déli partokkal, hanem egészen más élményt kínál – friss levegőt, csendet, lassú ritmust és természetközelséget.

Törökország fekete-tengeri partvidéke, például Bolu egészen más arcát mutatja az ország nyári kínálatának

Fotó: TGA

Törökország Fekete-tengeri partvidéke tárt karokkal vár

Itt nem a rohanás vár, hanem erdők mélyén kanyargó ösvények, zuhatagok, apró falvak, ahol a tánc nem a turisták kedvéért elevenedik meg, hanem még mindig a mindennapok része. A nyaralás itt nem a programok kipipálásáról szól, hanem arról, hogy lelassuljunk, feltöltődjünk, felfedezzük a tájat, és belefeledkezzünk a jelenbe.

A Giresun melletti Kuzalan-vízesés a környező erdők ékköve

Fotó: TGA

A nyugati vidékek – történelem és béke

A Fekete-tenger nyugati partvidékének első állomása lehet Bolu és a mellette fekvő Yedigöller Nemzeti Park, ahol a tavak, a csend és a lassú séták jelentik a fő attrakciót. Göynük és Mudurnu, a Cittaslow-hálózat tagjai, macskaköves utcáikkal és verandás, múltat idéző házaikkal igazi időutazásra hívnak.

Karabük tartomány ékköve, Safranbolu, az UNESCO világörökség része. Itt a régi faházak nem skanzenbe illő díszletek, hanem az élet szerves részei. Kastamonu elegáns kúriái és a Mahmud Bey-mecset a történelem szerelmeseinek kínálnak különleges élményt, míg Daday nyugalma azoknak való, akik valóban ki szeretnék kapcsolni a külvilág zaját.

Az UNESCO Világörökségi Safranbolu tradicionális épületeivel festői panorámát kínál

Fotó: TGA

Tengerparti hangulat, kikötői séta

A nyugati partszakasz talán legszebb állomása Sinop, a Fekete-tenger egyetlen természetes kikötője. Vára, ódon utcái és kikötői hangulata mindenkit lassabb tempóra késztet. Innen északra található Törökország legészakibb pontja, İnceburun, ahonnan a végtelen víztükör látványa tárul elénk. Gerze, egy újabb Cittaslow-város, kikötő menti kávézóival igazi időcsapda: órák telhetnek el egyetlen teáscsésze mellett.

A Fekete-tenger partján fekvő Sinop nem egy tipikus tengerparti város: itt minden ráérősebb hangulatban zajlik

Fotó: TGA

A körút Samsunban érhet véget, amely a török függetlenség kiindulópontjaként vált történelmivé. Itt a múlt emlékei mellett a Kızılırmak-delta madárrezervátuma is kihagyhatatlan, amely 2016 óta az UNESCO világörökségi várományosi listáján szerepel.