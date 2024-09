1941-ből került elő ez a fotó: amit a kisfiú a kezében tart, végleg bebizonyítja az időutazó létezését

Az időutazás bizony kényes kérdés. Vannak, akik szerint ez a legnagyobb ostobaság a világon, míg mások azt mondják, hogy túl sok a bizonyíték, túl sok jel cseng egybe ahhoz, hogy elutasítsuk ennek gondolatát. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy az emberi civilizáció hatalmas ütemben fejlődik: az emberi tudás és a tudomány mértéke exponenciálisan nő, ebből kifolyólag várhatóan hamarosan olyan fejlett lesz a tudományunk, hogy új naprendszereket fedezhetünk majd fel, és bizonyosan az időutazás módját is megtaláljuk. Ha pedig így van, akkor minden bizonnyal az előttünk járó emberek is már megtalálták ennek a módját, azaz könnyedén utazgathatnak az időben. Most egy mindent eldöntő bizonyítékot találtunk.

Az időutazó sokak szerint létezik

Hatalmas port kavart egy Redditre feltöltött fotó, amely 1941-ből került elő. A képet Edwin Rosskam készítette a chicagói South Side-ben, amelyen elegánsan öltözött gyerekek állnak sorba. Moziba készülnek, egy jó filmet szeretnének megnézni. Ha azonban közelebbről és alaposabban megnézzük a képet, bizony jelentős furcsaságot láthatunk. A felvétel jobb szélén álló kisfiú egy iPadet tart a kezében. Hogy ő maga-e az időutazó, vagy csak kapta tőle ajándékba, azt nem lehet biztosan tudni, mindazonáltal sokak szerint ez meggyőző bizonyíték az időutazás létezése mellett.

Vannak persze szkeptikusak is, akik szerint ez nem bizonyít semmit. Sokan amellett kardoskodnak, hogy ez egyszerűen csak egy füzet vagy egy könyv - írja a DailyStar.