Öt szörnyű eseménnyel bizonyítja igazát az időutazó: az első már ma megtörténik!

Egyre több magát időutazónak valló jós jelenik meg a TikTokon, akik azt állítják: ők bizony ismerik a jövőt, mert mindez számukra már a múlt. Mondanunk sem kell, elég nehéz hinni a szavuknak, kiváltképp, hogy jellemzően különféle világégéseket és természeti katasztrófákat vizionálnak, ráadásul (szerencsére) elég kis sikerrel. Ugyanakkor az is tény, hogy egyik-másik ilyen jövőlátó kifejezetten nagy népszerűségnek örvend.

Bizarr eseményeket jósol az állítólagos időutazó Fotó: Pixabay

A következő jóslatot egy olyan valaki osztotta meg, aki (a saját bevallása szerint) 2501-ből utazott vissza 2025-be, és noha most még nyilván senki sem hisz neki, ha a jóslatai valóra válnak, mindenki tudni fogja, hogy igazat mondott. Nos, egyik videós jövendölése szerint már a mai nap folyamán, azaz május 4-én nagy változást élhetünk át, ugyanis az egyik ismert hegyünk valójában nem is hegy, hanem egy élőlény, ami eddig az igazak álmát aludta, most azonban felébred. Szóval senki ne a mai napot válassza túrázásra!