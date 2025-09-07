Alexandria a legjobb választás, ha elmerülnél a történelemben – A város, ahol Kleopátra is otthon érezte magát

Amikor Egyiptomról beszélünk, legtöbben azonnal a piramisokra, a Nílus partjára vagy a luxori templomokra gondolunk. Ám van az országnak egy olyan arca, amely turisztikai szempontból sokkal kevésbé van a köztudatban, mégis legalább olyan izgalmas: Nagy Sándor városának öröksége a Földközi-tenger partján, és a sivatag mélyén rejtőző Siwa-oázis, ahol a makedón hódító az istenek jóváhagyását kereste. Alexandria tehát tökéletes egy különleges őszi úti célnak: a forróság még nyárias, de már nem tikkasztó, a kulturális élmények pedig egészen új dimenziót adnak a már unásig megszokott egyiptomi utazásnak.

Alexandria izgalmas őszi utazási opció azoknak, akik még vágynak a nyári melegre, de egy kis kultúrát is színának magukba. Fotó: Cortyn / Shutterstock

Alexandria – a Földközi-tenger kapuja

Alexandriát Kr. e. 331-ben alapította Nagy Sándor, és hamarosan a hellén világ egyik szellemi központjává vált. Bár a város ókori csodái – a világítótorony, a híres könyvtár – ma már nincsenek meg, Alexandria atmoszférája mindmáig különleges. A Földközi-tenger hullámai a partot csapkodják, a széles sugárutak és a koloniális paloták mellett pedig ott lüktet a modern Egyiptom pezsgése.

A város leghíresebb modern intézménye a Bibliotheca Alexandrina, a 2002-ben megnyitott könyvtár, amely ókori elődjének szellemi örököse. A futurisztikus épületben egyszerre kap helyet kutatóközpont, planetárium, múzeum és több millió kötet – szimbolikusan újra összekötve a világ tudását.

A régi és az új találkozása: a Bibliotheca Alexandrina, ahol a kultúra az ókori gyökerekből táplálkozik. Fotó: Dave Primov

De Alexandria nemcsak a tudósok városa. A katakombák, a római kori amfiteátrum, Kleopátra elsüllyedt palotájának régészeti nyomai mind arról mesélnek, hogyan találkozott itt a görög, a római és az egyiptomi világ. Egy séta a városban egyszerre időutazás és kulturális kalandozás: mintha Nagy Sándor szelleme ma is az utcákon vonulna végig.

A Qaitbay-erőd, amely az egykori világítótorony helyén magasodik. Fotó: phil_berry / Shutterstock

Siwa – az istenek sivatagi szentélye

Aki Alexandriából még beljebb merészkedik a Nyugati-sivatagba, egészen más világra lel: a datolyapálmák árnyékában megbújó Siwa-oázisra. Az út több száz kilométeren át homokdűnéken és kősivatagon vezet, a végén azonban szinte mesebeli látvány tárul a szem elé: kristálytiszta források, zöldellő kertek és vályogból épült falvak.