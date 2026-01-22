Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Személyiségteszt: melyik ősi boszorkány ereje él benned? 6 kérdésből kiderül az igazság

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 12:45
Gondolkodtál már azon, hogy miért olyan erősek az intuícióid? Lehet, hogy egy híres boszorkány várvonal leszármazottja vagy. Töltsd ki a személyiségtesztet és minden értelmet nyer!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Érezted már, hogy más vagy mint a többiek? Hogy sokkal ősibb a lelked és valamilyen különös varázs leng körül? Ha igen, akkor ne habozz, töltsd ki az alábbi személyiségtesztet, hogy kiderüljön melyik boszorkány vérvonal leszármazottja vagy! 

A személyiségteszt szerint Kirké boszorkány vérvonalához tartozó nő gyertyával a kezében.
Töltsd ki a személyiségtesztet és kiderül, melyik boszorkány vére csörgedezik az ereidben!
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 
  • 6 személyiségteszt kérdés, hogy kiderüljön, melyik boszorkányvonal él benned. 
  • Eredmények: Kirké, Medeia, Hekaté vagy Baba Jaga.
  • Olvasd el, mi jellemző rád!

Személyiségteszt: melyik boszorkány vérvonalhoz tartozol? Most kiderül a válasz

Válaszolj 6 kérdésre, jegyezd meg, melyik betűt választottad a legtöbbször!

1. Hogyan reagálsz egy problémára?

A) Nyugodtan

B) Hevesen

C) Átgondolom a helyzetet, majd lépek

D) Kétségbeesem

2. Mi jellemez leginkább?

A) Vonzó személyiség

B) Erős érzelmek

C) Bölcsesség

D) Különcség

3. Milyen szerep illik rád társaságban?

A) A nyugodt harcos

B) A szenvedélyes szerető

C) A csendes vezető

D) A különc

4. Mi a legerősebb fegyvered?

A) A szavaid

B) A szenvedélyed

C) A tudásod

D) A furcsa ötleteid

5. Hogyan viselkedsz konfliktushelyzetben?

A) Okosan

B) Hevesen

C) Nyugodtan

D) Kiszámíthatatlanul

6. Hol éreznéd magad otthon?

A) Egy varázslatos szigeten

B) Egy viharos tengerparton

C) Egy ősi szentélyben

D) Egy erdőben

Egy boszorkány, aki a személyiségteszt szerint Medeia leszármazottja.
Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy kiderüljön, Kirké, Medeia, Hekaté vagy Baba Jaga leszármazottja vagy-e!
Fotó: IRONIKA / 123RF

Lássuk az eredményeket

Ha a legtöbb válaszod A, benned Kirké ereje él.

Különleges kisugárzásod van: az emberek figyelnek és hallgatnak rád, sokan követnek téged a háttérben, még akkor is, ha ezt nem váltják like-okra. Érzelmileg nagyon érett vagy, ráadásul intelligens is, amit pontosan tudsz magadról. Használod is ezeket a képességeidet, pontosan tudod, mely szó, mely gesztus milyen hatást vált ki a másikból, mint egy igazi boszi.  

Finoman irányítasz, és gyakran te teremted meg a harmóniát mások életében.

Jellemzőid: báj, befolyás, elegancia, erős jelenlét.

Ha a legtöbb válaszod B, te Medeia tüzes leszármazottja vagy

Mindent teljes szívvel élsz meg: a szeretetet, a harcot, a veszteséget és az örömöt is. Szenvedélyes személyiség vagy, aki nem fél kimutatni az érzelmeit, mindig kiállsz az igazadért, olyan valaki vagy, aki akkor is végigmegy az útján, ha mások nem értenek vele egyet.

Erős igazságérzeted van, és néha drámai vagy, de pont ez adja az erődet.

Jellemzőid: szenvedély, elszántság, intenzitás, lélekből jövő erő.

Ha a legtöbb válaszod C – Hekaté leszármazottja vagy

Ha nálad a C válasz dominált, a személyiségteszt szerint Hekaté bölcs és titokzatos ereje él benned. Te vagy az a személy, aki mindent megfigyel, pro-kontra listát készít mielőtt döntene, és akinek az emberek sokszor maguktól mondják el a gondjaikat. Erős intuíciód van: néha csak úgy érzed, mi a helyes irány, mi a mélyebb igazság.

A boszorkány vérvonaladhoz hűen csendes vezető vagy, aki tudásával, jelenlétével és nyugalmával ad erőt másoknak.

Jellemzőid: bölcsesség, intuíció, misztikum, lelki erő.

Ha a legtöbb válaszod D – Baba Jaga leszármazottja vagy

Kiszámíthatatlan, kreatív és vad energiát hordozol. Néha úgy tűnik, teljesen külön világban élsz, és pont ezért vagy képes olyasmiket meglátni és megoldani, amit mások nem. A természethez és az ösztöneidhez kapcsolódsz, és nem félsz szembemenni a szabályokkal. Te vagy a mágikus kívülálló, aki különcségében is bölcs.

Jellemzőid: szabadság, természetközelség, furcsa kreativitás, ösztönös tudás. 

Hallgass misztikus zenét:

