Személyiségteszt: melyik ősi boszorkány ereje él benned? 6 kérdésből kiderül az igazság

Érezted már, hogy más vagy mint a többiek? Hogy sokkal ősibb a lelked és valamilyen különös varázs leng körül? Ha igen, akkor ne habozz, töltsd ki az alábbi személyiségtesztet, hogy kiderüljön melyik boszorkány vérvonal leszármazottja vagy!

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Eredmények: Kirké, Medeia, Hekaté vagy Baba Jaga.

Válaszolj 6 kérdésre, jegyezd meg, melyik betűt választottad a legtöbbször!

1. Hogyan reagálsz egy problémára?

A) Nyugodtan

B) Hevesen

C) Átgondolom a helyzetet, majd lépek

D) Kétségbeesem

2. Mi jellemez leginkább?

A) Vonzó személyiség

B) Erős érzelmek

C) Bölcsesség

D) Különcség

3. Milyen szerep illik rád társaságban?

A) A nyugodt harcos

B) A szenvedélyes szerető

C) A csendes vezető

D) A különc

4. Mi a legerősebb fegyvered?

A) A szavaid

B) A szenvedélyed

C) A tudásod

D) A furcsa ötleteid

5. Hogyan viselkedsz konfliktushelyzetben?

A) Okosan

B) Hevesen

C) Nyugodtan

D) Kiszámíthatatlanul

6. Hol éreznéd magad otthon?

A) Egy varázslatos szigeten

B) Egy viharos tengerparton

C) Egy ősi szentélyben

D) Egy erdőben

Fotó: IRONIKA / 123RF

Lássuk az eredményeket

Ha a legtöbb válaszod A, benned Kirké ereje él.

Különleges kisugárzásod van: az emberek figyelnek és hallgatnak rád, sokan követnek téged a háttérben, még akkor is, ha ezt nem váltják like-okra. Érzelmileg nagyon érett vagy, ráadásul intelligens is, amit pontosan tudsz magadról. Használod is ezeket a képességeidet, pontosan tudod, mely szó, mely gesztus milyen hatást vált ki a másikból, mint egy igazi boszi.

Finoman irányítasz, és gyakran te teremted meg a harmóniát mások életében.

Jellemzőid: báj, befolyás, elegancia, erős jelenlét.

Ha a legtöbb válaszod B, te Medeia tüzes leszármazottja vagy

Mindent teljes szívvel élsz meg: a szeretetet, a harcot, a veszteséget és az örömöt is. Szenvedélyes személyiség vagy, aki nem fél kimutatni az érzelmeit, mindig kiállsz az igazadért, olyan valaki vagy, aki akkor is végigmegy az útján, ha mások nem értenek vele egyet.