Álláskereső vagy? Így próbálnak átverni téged is

Az átverések akkor érnek minket, amikor a legkevésbé számítunk rájuk. Teljesen hétköznapi tevékenység, hogy munkát keresünk, de ilyenkor is megtalálhatnak minket. Mutatjuk, hogyan kerülhetjük el, hogy csalás áldozatává váljunk.

Átverés: állásajánlatot hazudnak, így vernek át minket

Régebben, ha láttunk egy álláshirdetést, nem volt különösebb okunk a gyanakodásra. Persze mindig alaposan felmértük, hova szeretnénk dolgozni menni, de az adataink rosszindulatú felhasználására ma már sokkal nagyobb az esély.

Nemrégiben a LinkedIn vizsgálatot indított. A négyezer résztvevőt tartalmazó kutatásuk során megállapították, hogy az Egyesült Királyságban és Németországban közel minden harmadik toborzó személyazonosságát ellopták, több esetben pénzt is sikerült kicsalni tőlük. Európában is egyre terjednek ezek a csalások, a kutatás alapján pedig különösen érintettek a Z generáció tagjai. A csalók a hirtelen döntéseket hozó, kiszolgáltatott, kapkodó és ezért figyelmetlen álláskeresőket veszik célba.

Az átverés egyik leggyakoribb módja, hogy előzetes díjat kérnek az álláskeresőktől. Itt többféle dologra hivatkoznak, például vízumdíjakra, háttérellenőrzésekre, kiadásokra vagy éppen eszközbeszerzésekre. A másik gyakori lépés, amikor szintén gyanakodhatunk, hogy már az első interjú előtt elkérik a munkakeresők személyes adatait.

Figyelnünk kell a gyanús jeleket. Ugyan a furcsán megszövegezett álláshirdetés is lehet figyelmeztető jel, ma már egyre több cég a mesterséges intelligencia segítségével írja meg a hirdetéseket. Ha a kapcsolatfelvétel során olyasmire akranak rávenni, amely a személyes adatainkat, biztonságunkat, esetleg a pénzünket bármilyen módon veszélyeztetheti, akkor átverésről van szó.