Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a konyhád a pszichológia szerint

Te is azt hiszed, hogy a konyha csak egy funkcionális helyiség, ahol főzünk, kávét készítünk, gyorsan elmosogatunk, aztán megyünk tovább? A pszichológia ennek ellentmond, szakemberek szerint ugyanis a konyha az egyik legbeszédesebb tere a lakásnak. Töltsd ki az alábbi személyiségtesztünket és tudd meg, mi mindent árul el rólad a konyhád!
Ha belegondolunk, az, hogy milyen bögrét veszünk elő, hogyan pakolunk el, vagy hogyan tároljuk a fűszereket, egy tükre annak, kik is vagyunk valójában. A konyhánk így válik tűpontos személyiségtesztté, amely a szokásaid alapján árulkodik arról, milyen is vagy valójában.
Ha a mosogatód mindig üres és tiszta, valószínűleg fontos számodra a kontroll, a rendezettség és az, hogy kézben tartsd a dolgokat. A kiszámíthatóság megnyugtat, a rend pedig biztonságérzetet ad. Ellenben ha gyakran gyűlik fel a mosatlan, az nem feltétlenül lustaságból fakad, inkább azt jelzi, hogy az elméd máshol jár, és nem a mosogatás a prioritás. Kutatások szerint a rendetlenség gyakran a mentális túlterheltség egyik tünete, ugyanis a káosz a fejünkben kezdődik, és ennek kivetülését tapasztaljuk magunk körül.
Egy turmixgép, amely mindig kéznél van, az egészségtudatosságot jelzi. A papírhalmok, számlák és kulcsok viszont arra utalhatnak, hogy most épp sok minden kavarog körülötted, és a konyha afféle átmeneti zóna lett. Ha inkább gyertyákat, gyümölcsös tálat vagy esztétikus tárgyakat tartasz szem előtt, valószínűleg szereted a harmóniát, a szép környezetet, és jó hangulatot akarsz teremteni. A pultod tehát nem a rendről vagy a rendetlenségről szól, hanem arról, mire fókuszálsz mostanában, mi a prioritás az életedben.
Van, aki szeret előre bevásárolni, telepakolni a polcokat, mondván, hátha szükség lesz a megvásárolt holmikra valamikor. Ennek a szokásnak gyakran mélyebb, érzelmi gyökerei vannak. A pszichológia szerint azok, akik korábban megélték a hiányt, háborús időszakot, nélkülözést, felnőttként hajlamosabbak tartalékolni. A felhalmozás sokszor öntudatlan önmegnyugtatás.
Ha a konyhádban mindent lehet látni, az azt üzeni, hogy nem félsz megmutatni önmagad. Nem baj, ha valami nem tökéletes, te így is vállalod. Aki viszont mindent szekrénybe rejt, az valószínűleg szereti megtartani a határokat, és fontos számára a privát tér. A feng shui szerint a nyitott polcok szétszórják az energiát, mégis sokan választják ezt a megoldást, mert otthonosabb érzetet kelt. Ők inkább választják az önazonosságot, mint a tökéletességet.
Az, hogyan tárolod a fűszereidet, sokat elmond rólad. Aki fűszertípusonként vagy betűrendbe rendezi azokat, rendszerető, precíz és részletekre figyelő ember. Aki viszont a káoszban is eligazodik, valószínűleg inkább intuitív, kreatív, és nem stresszel túl sokat a szabályokon. Egy kutatás szerint a rendmániások biztonságot találnak a szervezettségben, míg a lazább típusok inkább az ötletgazdagságban és szabadságban érzik jól magukat.
Lehet, hogy a mostani konyhád apró, túlzsúfolt vagy kissé régimódi, de az is nagyon beszédes, hogy milyen az álmaid konyhája. A vágyott tér a belső igényeidet tükrözi, azt, hogy mire vágysz az életedben.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.