Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a konyhád a pszichológia szerint

Te is azt hiszed, hogy a konyha csak egy funkcionális helyiség, ahol főzünk, kávét készítünk, gyorsan elmosogatunk, aztán megyünk tovább? A pszichológia ennek ellentmond, szakemberek szerint ugyanis a konyha az egyik legbeszédesebb tere a lakásnak. Töltsd ki az alábbi személyiségtesztünket és tudd meg, mi mindent árul el rólad a konyhád!

Fotó: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a konyhád

Ha belegondolunk, az, hogy milyen bögrét veszünk elő, hogyan pakolunk el, vagy hogyan tároljuk a fűszereket, egy tükre annak, kik is vagyunk valójában. A konyhánk így válik tűpontos személyiségtesztté, amely a szokásaid alapján árulkodik arról, milyen is vagy valójában.

A mosogató a lelked tükre

Ha a mosogatód mindig üres és tiszta, valószínűleg fontos számodra a kontroll, a rendezettség és az, hogy kézben tartsd a dolgokat. A kiszámíthatóság megnyugtat, a rend pedig biztonságérzetet ad. Ellenben ha gyakran gyűlik fel a mosatlan, az nem feltétlenül lustaságból fakad, inkább azt jelzi, hogy az elméd máshol jár, és nem a mosogatás a prioritás. Kutatások szerint a rendetlenség gyakran a mentális túlterheltség egyik tünete, ugyanis a káosz a fejünkben kezdődik, és ennek kivetülését tapasztaljuk magunk körül.

Amit a pulton hagysz...

Egy turmixgép, amely mindig kéznél van, az egészségtudatosságot jelzi. A papírhalmok, számlák és kulcsok viszont arra utalhatnak, hogy most épp sok minden kavarog körülötted, és a konyha afféle átmeneti zóna lett. Ha inkább gyertyákat, gyümölcsös tálat vagy esztétikus tárgyakat tartasz szem előtt, valószínűleg szereted a harmóniát, a szép környezetet, és jó hangulatot akarsz teremteni. A pultod tehát nem a rendről vagy a rendetlenségről szól, hanem arról, mire fókuszálsz mostanában, mi a prioritás az életedben.

A teli éléskamra a lelked raktára

Van, aki szeret előre bevásárolni, telepakolni a polcokat, mondván, hátha szükség lesz a megvásárolt holmikra valamikor. Ennek a szokásnak gyakran mélyebb, érzelmi gyökerei vannak. A pszichológia szerint azok, akik korábban megélték a hiányt, háborús időszakot, nélkülözést, felnőttként hajlamosabbak tartalékolni. A felhalmozás sokszor öntudatlan önmegnyugtatás.