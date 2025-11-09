Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a konyhád a pszichológia szerint

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 14:15
Gondoltad volna, hogy a konyhád is tükrözi a személyiséged? Elég, ha körbenézel benne, a pszichológia szerint ugyanis az élettereink a lelkünk lenyomatai. Személyiségtesztünkből most kiderítheted, a te konyhád mit mesél rólad.
Te is azt hiszed, hogy a konyha csak egy funkcionális helyiség, ahol főzünk, kávét készítünk, gyorsan elmosogatunk, aztán megyünk tovább? A pszichológia ennek ellentmond, szakemberek szerint ugyanis a konyha az egyik legbeszédesebb tere a lakásnak. Töltsd ki az alábbi személyiségtesztünket és tudd meg, mi mindent árul el rólad a konyhád!

Személyiségtesztben szereplő konyha, benne egy fiatal nővel
A konyhád többet elárul rólad, mint gondolnád. Személyiségtesztünkből kiderítheted, a te konyhád miben tükrözi a személyiséged.
Fotó: Hryshchyshen Serhii /  Shutterstock 

Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a konyhád

Ha belegondolunk, az, hogy milyen bögrét veszünk elő, hogyan pakolunk el, vagy hogyan tároljuk a fűszereket, egy tükre annak, kik is vagyunk valójában. A konyhánk így válik tűpontos személyiségtesztté, amely a szokásaid alapján árulkodik arról, milyen is vagy valójában.

A mosogató a lelked tükre

Ha a mosogatód mindig üres és tiszta, valószínűleg fontos számodra a kontroll, a rendezettség és az, hogy kézben tartsd a dolgokat. A kiszámíthatóság megnyugtat, a rend pedig biztonságérzetet ad. Ellenben ha gyakran gyűlik fel a mosatlan, az nem feltétlenül lustaságból fakad, inkább azt jelzi, hogy az elméd máshol jár, és nem a mosogatás a prioritás. Kutatások szerint a rendetlenség gyakran a mentális túlterheltség egyik tünete, ugyanis a káosz a fejünkben kezdődik, és ennek kivetülését tapasztaljuk magunk körül.

Amit a pulton hagysz...

Egy turmixgép, amely mindig kéznél van, az egészségtudatosságot jelzi. A papírhalmok, számlák és kulcsok viszont arra utalhatnak, hogy most épp sok minden kavarog körülötted, és a konyha afféle átmeneti zóna lett. Ha inkább gyertyákat, gyümölcsös tálat vagy esztétikus tárgyakat tartasz szem előtt, valószínűleg szereted a harmóniát, a szép környezetet, és jó hangulatot akarsz teremteni. A pultod tehát nem a rendről vagy a rendetlenségről szól, hanem arról, mire fókuszálsz mostanában, mi a prioritás az életedben.

A teli éléskamra a lelked raktára

Van, aki szeret előre bevásárolni, telepakolni a polcokat, mondván, hátha szükség lesz a megvásárolt holmikra valamikor. Ennek a szokásnak gyakran mélyebb, érzelmi gyökerei vannak. A pszichológia szerint azok, akik korábban megélték a hiányt, háborús időszakot, nélkülözést, felnőttként hajlamosabbak tartalékolni. A felhalmozás sokszor öntudatlan önmegnyugtatás.

Nyitott polcok 

Ha a konyhádban mindent lehet látni, az azt üzeni, hogy nem félsz megmutatni önmagad. Nem baj, ha valami nem tökéletes, te így is vállalod. Aki viszont mindent szekrénybe rejt, az valószínűleg szereti megtartani a határokat, és fontos számára a privát tér. A feng shui szerint a nyitott polcok szétszórják az energiát, mégis sokan választják ezt a megoldást, mert otthonosabb érzetet kelt. Ők inkább választják az önazonosságot, mint a tökéletességet.

A fűszertartó, mint mini teszt

Az, hogyan tárolod a fűszereidet, sokat elmond rólad. Aki fűszertípusonként vagy betűrendbe rendezi azokat, rendszerető, precíz és részletekre figyelő ember. Aki viszont a káoszban is eligazodik, valószínűleg inkább intuitív, kreatív, és nem stresszel túl sokat a szabályokon. Egy kutatás szerint a rendmániások biztonságot találnak a szervezettségben, míg a lazább típusok inkább az ötletgazdagságban és szabadságban érzik jól magukat. 

A konyha, amelyről álmodsz

Lehet, hogy a mostani konyhád apró, túlzsúfolt vagy kissé régimódi, de az is nagyon beszédes, hogy milyen az álmaid konyhája. A vágyott tér a belső igényeidet tükrözi, azt, hogy mire vágysz az életedben. 

