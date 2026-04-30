Elesett a főváros: több utcában is forgalmi akadályra kell számítani

Két személyautó karambolozott Budapest VII. kerületében, a Rákóczi út és a Klauzál utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán, ahol egy ráfutásos balesetről is beszámoltak csütörtök délután.

Budapest több pontján is baleset történt. Fotó: Török János

Mint írták, két személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, az Egér út és a Budaörsi út találkozásánál. Az utoléréses balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A raj megszüntette a forgalmi akadályt.