Tragédia a mozgólépcsőn: feleségét akarta megmenteni, halálos esés lett a vége

Egy hétköznapinak induló pillanat végzetes fordulatot vett egy romániai aluljáróban, ahol egy idős házaspár mozgólépcső-balesete tragédiába torkollott.
A besztercei aluljáróban történt eset során egy 71 éves nő lépett fel elsőként a mozgólépcsőre, de röviddel ezután megszédült és elvesztette az egyensúlyát. Férje, aki közvetlenül mögötte haladt, azonnal megpróbált segíteni rajta, azonban a hirtelen mozdulat következtében ő maga is megbotlott. A házaspár tagjai ezt követően tehetetlenül gurultak végig a mozgó lépcsőfokokon. A baleset súlyos következményekkel járt: mire leértek, a férfi olyan sérüléseket szenvedett, amelyek később végzetesnek bizonyultak.
Az asszony könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, férje azonban kritikus állapotba került. A mentőknek már a helyszínen újra kellett éleszteniük a 73 éves férfit, mivel leállt a szíve és a légzése. Állapotának stabilizálása érdekében intubálni is kellett.
A sérültet kórházba szállították, ahol az orvosok napokon keresztül küzdöttek az életéért. Minden erőfeszítés ellenére a férfi szerda délután belehalt sérüléseibe. A tragédia különösen megrázó, mivel a mozgólépcsőt nemrég, januárban adták át, és korszerű létesítményként tartották számon. Az esetet követően a berendezést azonnal leállították.
A hatóságok jelenleg szakértők bevonásával vizsgálják a történteket. Arra keresik a választ, hogy műszaki hiba is közrejátszhatott-e a balesetben, vagy kizárólag a szerencsétlen mozdulatok láncolata vezetett a tragédiához. A vizsgálat lezárásáig a mozgólépcső nem üzemel, az ügy körülményeinek tisztázása folyamatban van, tudta meg az Origo.
