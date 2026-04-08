"Azt hittem csak a stressz miatt szédülök: most az ágyból is alig tudok kikelni"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 18:30
Szindrómája miatt nagyon szenved, az orvosok nem tudják megfelelően beállítani a gyógyszereit egyelőre.
Egy marylandi nő, Nicole Peace hónapokig szenvedett olyan tünetektől, amelyekről azt hitte, csupán a stressz okozza. A fiatal nő ugyanis állandó szédüléssel, súlygyarapodással, fejfájásokkal, elködösült aggyal küzdött, mígnem kiderült: egy nagyon ritka, ámde annál súlyosabb kór okozza a gondjait. Ez volt a Cushing-szindróma. egy olyan betegség, ami tartósan magas kortizolszintet okoz és van, hogy sajnos agyalapi mirigy daganat okozza a problémát. 

Komolyabb betegség állt szédülése mögött, mint sejtette. Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Nicole a történetének elmesélése során kiemelte, amikor a fent említett tünetekkel küzdött, stresszes időszakot élt át, ezért nem is aggódott komolyabban. Végül egy endokrinológus volt az, aki biztos, ami biztos, vizsgálatokat javasolt neki. Ezek mutatták ki később: jóindulatú tumorral küzd, ami Cushing-kórt okozott nála. Egy olyan hormonális betegséget, ami évente 10-15 millió embert érint világszerte és leginkább nőknél fordult elő. Kezelés nélkül azonban sajnos akár életveszélyes is lehet, mivel a tartósan magas kortizolszint vérrögöket, magas vérnyomást, diabéteszt és egyéb komplikációkat is okozhatnak. 

Még nem is a műtét volt a legnehezebb része, hanem utána a felépülés. Egy igazi hullámvasút volt. Néha annyi energiám volt, hogy úgy éreztem, egyszerre ezer dologra is képes vagyok, máskor pedig arra sem volt erőm, hogy kikeljek az ágyból

 - árulta el Nicole, aki most hormonterápiában részesül. 

Az orvosok próbálják megtalálni az aranyközéputat. Beállítani úgy a gyógyszereit, hogy azok ne okozannak fejfájást, elködösült gondolkodást, és kognitív gondokat. Nicole hozzátéve, saját történetéből tanulva tudja, mennyire fontos az, hogy az ember odafigyeljen a testére - írja a People.

Ne ignoráld a legkisebb jelet sem, ha valami nincs rendben. Bízz a testedben.

 

