Kapkodásmentes reggel – 5 rutintipp a stresszmentes készülődésért iskolakezdésre

Az iskolakezdés közeledtével a napok ismét rohanósabbá, telítettebbé válnak, ám így is kivitelezhető a kapkodásmentes reggel, amelynek a titka a részletekben rejlik. Talán nem is gondolnád, hogy milyen hatalmas hatással van rád az, hogyan indítod a napod. Ha stresszelsz, az kihat az egész napos teljesítményedre és a közérzetedre is. Jó hír, hogy egy kis tudatossággal és néhány apró, végtelenül egyszerű rutin bevezetésével a reggeledet békésebbé és gördülékenyebbé teheted.
A kapkodásmentes reggel nem azt jelenti, hogy katonás fegyelmet kell vinned a mindennapokba, hanem arról, hogy okosan előkészítsd a terepet és belenevethess a rohanó idő arcába. Ha ugyanis kevesebb döntést kell hoznod, és kevesebb dolgot kell az utolsó pillanatban megoldanod, az agyad is felszabadultabban, így hatékonyabban indítja a napot. A reggel akkor lesz stresszmentes, ha azt nem hirtelen döntések és kaotikus helyzetek határozzák meg, hanem egyszerű, automatizált szokások. Következik az öt leghasznosabb trükk, amely segít, hogy a reggelek végre ne a rohanásról és idegeskedésről szóljanak.
A reggeli ruhaválasztási dilemma több időt és energiát felemészt, mint gondolnád. Ha este megnézed az időjárás-előrejelzést, és kikészíted az annak megfelelő ruháidat, máris egy döntéssel kevesebb vár rád a reggeli hajtásban, és azt az időt is előre megspórolod, amit a ruhák előhalászásával töltenél, nem is beszélve azokról a dilemmákról, hogy melyik alsóhoz melyik felső passzol, valamint hogy milyen fehérneműt, cipőt, kiegészítőt viselj. Ráadásul ha már előző este kikészíted a ruháid, biztosan nem fordul elő, hogy az utolsó pillanatban derül ki: gyűrött az inged, vagy nincs tiszta zoknid.
Ne feledkezz meg a gyerek ruháiról se, különben az egész terv fabatkát sem ér. A ruhakikészítés esti rutinja nyugalmat ad, és olyan érzést kelt, mintha a jövőbeli önmagadról gondoskodnál.
A változatos étkezés fontos, de nem a reggel a legmegfelelőbb időpont a kísérletezésekre. Válassz ki 2–3 egyszerű, gyorsan elkészíthető reggeli opciót, például zabkását, joghurtot gyümölccsel, teljes kiőrlésű szendvicset, és váltogasd azokat. Így nem kell mindennap azon gondolkodnod, hogy mit egyél, vagy mit csomagolj a gyereknek, miközben éhesen és álmosan állsz a konyhában. A zabkását, gyümölcsjoghurtot, szendvicseket nyugodtan elkészítheted előző este, alaposan becsomagolva és a hűtőbe téve. Nem kell aggódnod, minden bizonnyal finomabb lesz, mintha a reggeli kapkodás közben dobáltál volna mindenfélét a két szelet kenyér közé, attól függően, hogy éppen mi akad a kezedbe. A fix reggeli rutin nemcsak időt spórol, hanem a vércukorszinted is kiegyensúlyozottabbá teheti, ami segít elkerülni a délelőtti fáradtságot.
A leggyakoribb reggeli stresszforrás a különböző tárgyaink, csecsebecséink keresése, a kulcsok, a telefon, a szemüveg utáni kutatás. Ha azonban mindennap ugyanarra a helyre teszed ezeket – például egy kis tálkába az előszobában –, nem kell tovább keresgélésre fecsérelned az időd reggelente. Ez az apró szokás meglepően sok idegeskedéstől kímélhet meg, így nyugodtabban indulhatsz útnak. A rendezett indulás pozitív hangulatot ad a napnak, és még a pontosságodat is javítja.
Sokan az utolsó pillanatig nyomják a szundit, ami azt eredményezi, hogy kapkodva, félálomban kezdik a reggelt. Te ne legyél ilyen. Ehelyett érdemes 10–15 perccel korábban kelni, mint feltétlenül szükséges lenne. Így van idő egy nyugodt kávéra, pár nyújtó mozdulatra vagy akár egy rövid légzőgyakorlatra. Ez a „ráhangolódó idő” csökkenti a reggeli stresszt, és segít, hogy éberebben induljon a nap. Az is fontos, hogy amikor kikászálódsz az ágyból, ne kapcsold be egyből a tévét és ne kezd el a mobilodon pörgetni a közösségi oldalakat. Csak üldögélj egy kicsit csendben, nyugalomban, és kortyolgasd a kávédat, teádat, vizedet, amit máskor ilyenkor gyorsan lehúzol fenékig, mint a pálinkát szokás.
A reggeli fejvesztett gondolkodás helyett előző este írd fel a 2–3 legfontosabb másnapi teendődet. Így reggel pontosan tudni fogod, mivel indítsd a napot. Ez a kis papírlap vagy telefonos jegyzet szinte kiüríti a fejed, így nyugodtabban alszol, és céltudatosabban kelsz fel. Az előre megtervezett nap mindig könnyebben indul, mert van egy biztos kapaszkodód: a listád.
Mennyi idő alatt lesz a szokásból rutin?
A pszichológiai kutatások szerint átlagosan 21–66 nap szükséges ahhoz, hogy egy új szokás rutinná váljon – vagyis automatikusan, gondolkodás nélkül végezd el. A pontos idő egyéni, és függ a szokás bonyolultságától: egy pohár víz megivása ébredés után gyorsabban rögzül, mint például a reggeli jóga. A lényeg a következetesség: ha mindennap ugyanúgy csinálsz egy adott dolgot, egyszer csak azt veszed észre, hogy már természetessé vált. Ráadásul ahogy a mondás tartja: a jót könnyű megszokni; és bizony a kapkodásmentes reggel a legjobb, amivel indíthatod a napod.
Ha szükséged van néhány gyors és egészséges reggeli ötletre, akkor nézd meg az alábbi videót:
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.