Személyiségteszt: most kiderül, melyik ősi törzshöz tartozol

Hiába a modern világ, a lelkünk mélyén ugyanazok az ösztönök dolgoznak bennünk, mint évezredekkel ezelőtt. Van, aki egy csatában érzi otthon magát, más a közösséget tartja egyben, vagy épp a természetből merít erőt. Ez a játékos személyiségteszt felfedi, melyik ősi törzs áll hozzád a legközelebb!
A kérdésekre őszintén felelj és jegyezd meg a válaszaid betűjelét!
A) Azonnal beleállsz, nem hátrálsz
B) Stratégiát dolgozol ki
C) Megpróbálod elsimítani
D) Kivársz, majd lecsapsz
A) Extrém sport, kihívások
B) Baráti összejövetel, beszélgetés
C) Természetjárás, feltöltődés
D) Tanulás, tervezés
A) Bátorság
B) Hűség
C) Bölcsesség
D) Kitartás
A) Elöl mennél a harcba
B) Mindenkit meghallgatnál
C) Példát mutatnál csendben
D) Szigorú szabályokat alkotnál
A) Tűz
B) Föld
C) Víz
D) Szél
A) Győzelem mások felett
B) Közös eredmény
C) Belső harmónia
D) Hosszú távú biztonság
A) Támadsz
B) Összefogsz másokkal
C) Elrejtőzöl
D) Előre tervezel menekülőutat
A) „Erő nélkül nincs tisztelet.”
B) „Együtt erősebbek vagyunk.”
C) „A természet mindent megold.”
D) „A rend az alapja mindennek.”
Számold össze, melyik betűből lett a legtöbb!
A személyiségteszt szerint benned egy félelmet nem ismerő harcos él. Bátor, szenvedélyes és ösztönös vagy, aki nem futamodik meg a kihívások elől. Az erő és becsület vezérel.
Számodra a közösség mindennél fontosabb. Hűséges és empatikus vagy, olyan, aki képes hidat építeni emberek között. Igazi mürmidón vagy.
Bölcs, megfigyelő alkat vagy, aki érzi a világ rezdüléseit. Fontos számodra az egyensúly, az intuíció, és a belső béke.
Fegyelmezett, előrelátó és rendszerben gondolkodó személyiség vagy. Hosszú távra tervezel, és mindig van tartalékmegoldásod.
Nézd meg az alábbi videót és tudj meg többet a mürmidónokról:
