Párkapcsolati személyiségteszt: döntésed elárulja, milyen vagy az ágyban – Oroszlán vagy őzike?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 20:15
Szenvedélyes vadmacska vagy inkább visszafogott őzike vagy a hálószobában? Netán a kettő között, inkább egy kiszámíthatatlan kaméleon? Ebből a 10 kérdéses személyiségtesztből megtudhatod, milyen valójában a hálószobai személyiséged! Csak karikázd be minden kérdésnél azt a választ, ami a leginkább jellemző rád, és a végén eláruljuk, melyik típusba tartozol. Felkészültél?
Gondolkoztál már valaha azon vajon miért viselkedsz olykor kedvesen és csábosan, míg máskor pont úgy, mint egy őrült vadmacska? Ne agyalj tovább, eljött az idő, hogy kiderüljön, milyen is vagy pontosan az ágyban! Töltsd ki legújabb párkapcsolati személyiségtesztünket!

  • Ez a személyiségteszt játékos módon fedi fel, hogy milyen is vagy valójában az ágyban.
  • Nem csak két véglet létezik: vannak, akik sokkal rugalmasabban, változó intenzitással élik meg az együttlétet.
  • A kérdések megválaszolása után kirajzolódik, hogy inkább a magabiztos oroszlán, a finomabb őzike vagy éppen a kettő egyensúlya jellemez.

Őszinte személyiségteszt: Oroszlán vagy őzike vagy? Most minden kiderül!

Mindenki különböző személyiségjegyekkel rendelkezik, ami befolyásolja, hogy milyen az ágyban, milyen típusú nemi életet él. De vannak, akik nem csak oroszlánként vagy őzikeként tudnak viselkedni az ágyban. Vagyis nem feltétlenül kell végletesen vadnak vagy szendének lenni az ágyban, hanem sokan változó intenzitással élik meg az együttléteket, és ez teljesen rendben van. Nem bonyolítottuk a dolgokat, a te részed mindössze annyi, hogy megválaszolod az alábbi kérdéseket, a végén pedig összeszámolod melyik betűből lett a legtöbb, majd jöhet a végeredmény. Ebből a tesztből most valóban kiderül, hogy te milyen vagy az ágyban: vad oroszlán, esetleg visszafogott őzike? 

  • 1. Milyen előjátékot szeretsz leginkább?
    A) Szenvedélyes, hosszú, minden érzékszervet bevonó
    B) Egy kis csók, simogatás, aztán jöhet a lényeg
    C) Óvatos, lassú, ismerkedős tempó
  • 2. Mi a véleményed a spontán együttlétről egy nem várt helyen?
    A) Imádom, akár most is!
    B) Attól függ, milyen helyzet
    C) Hmm... talán inkább maradjunk a hálószobánál
  • 3. Mit gondolsz a szerepjátékokról?
    A) Jöhet bármikor, minél extrémebb, annál jobb
    B) Egyszer-egyszer belefér
    C) Inkább kihagynám, ez nem az én világom
  • 4. Hogy viselkedsz, ha te irányíthatsz?
    A) Imádom, ha nálam van a gyeplő
    B) Néha jól esik az irányítás, de nem mindig
    C) Jobban szeretem, ha a másik dönt
  • 5. Együttlét közben inkább…
    A) Vad, hangos, szenvedélyes vagyok
    B) Harmonikus, érzéki és alkalmazkodó
    C) Visszafogott, csendes, finom
  • 6. Kipróbálnál valami igazán extrém dolgot?
    A) Naná! Miért is ne?
    B) Hát… csak óvatosan
    C) Köszi, de ez nekem már túl sok
  • 7. Mennyire fontos neked az érzelem az együttlétekben?
    A) Fontos, de nem feltétlenül szükséges
    B) Jó, ha van, de nem minden esetben
    C) Nélküle nem megy – az alap
  • 8. Mi a kedvenc időpontod a hancúrozásra?
    A) Hajnalban, délben, este – bármikor, ha jön az érzés
    B) Inkább este, amikor nyugi van
    C) Csak ha tényleg hangulatba kerülök
  • 9. Egy új partnerrel…
    A) Gyorsan feloldódom és magabiztos vagyok
    B) Kicsit izgulok, de hamar belejövök
    C) Sok idő kell, mire megnyílok
  • 10. Hogyan viszonyulsz a „dirty talkhoz”?
    A) Imádom! Feldobja a hangulatot
    B) Ha természetesen jön, belefér
    C) Inkább zavarba jövök tőle

Lássuk az eredményeket:

Ha többségében A választ jelöltél:

Oroszlán
Te vagy a hálószoba ragadozója! Szenvedélyes, magabiztos, bátor és kísérletező típus vagy. A fantáziád határtalan, és nem félsz irányítani. Az együttlét veled egy igazi, egy felejthetetlen kaland.

Ha többségében B választ jelöltél:

Kaméleon
Benned mindenből van egy kicsi – tudsz vad is lenni, ha kell, de értékeled a finomabb pillanatokat is. Alkalmazkodó vagy, és leginkább az a fontos, hogy mindkét fél jól érezze magát. Egyensúly és meglepetés: ez vagy te.

Ha többségében C választ jelöltél:

Őzike
Gyengéd, érzékeny és visszafogott vagy. Az intimitásban az érzelmek visznek előre, és csak akkor tudsz igazán feloldódni, ha teljesen megbízol a másikban. Aki meghódít téged, az tudja, hogy értékes kincsre lelt.
Ha jobban elmélyülnél ebben a személyiségtesztben, hallgasd meg az alábbi relaxációs zenét:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

