Így hatnak a holdfázisok a hangulatodra és a sorsodra

Érezted már, hogy valamiféle megmagyarázhatatlan belső feszültség tombol benned vagy épp szokatlan nyugalom vesz körül, minden ok nélkül? Nem biztos, hogy te vagy túl érzékeny, lehet, hogy a Hold befolyásolja az érzelmeidet. Az emberiség ősidők óta figyeli a Hold járását, amely a ritmus, az ösztönök, és a változás égi szimbóluma. Nemcsak a tengerek árapályára van hatással, hanem a lelkünkre, testünkre, az életünkre is.
A Hold 29,5 napos ciklusa négy fő szakaszra osztható, és minden fázis egyfajta energetikai üzenetet hordoz.
Ez az elvonulás és az újratervezés időszaka. A régi dolgok már elhalványultak, az újak még nem kezdődtek el. Spirituálisan ez a legjobb időszak új célok kitűzésére, vágyak megfogalmazására, belső iránykeresésre. Írj le 3 dolgot, amit el szeretnél érni a következő ciklusban. A Hold segít megvalósítani azokat.
Az energiák fokozatosan nőnek. Ez az aktív cselekvés, tanulás, vállalkozás, kapcsolatteremtés időszaka. Ilyenkor könnyebb elindítani valamit, lendületet venni a terveink megvalósításában. Amibe ilyenkor belekezdesz, annak stabil alapja lehet, ha összhangban van a belső szándékoddal.
Telihold idején mintha a lélek is teljes fényében ragyogna: minden, amit elnyomtunk, felszínre törhet, legyenek azok érzések, emlékek, vágyak. Nem véletlen, hogy sokan alvászavarral, feszültséggel, vagy épp spirituális ébredéssel találkoznak ilyenkor. Ez a legjobb időszak a meditációra, elengedésre, megbocsátásra; és arra is, hogy meglásd, mi teljesedett ki benned.
A visszahúzódás, a lecsendesedés, a belső lomtalanítás időszaka. Ilyenkor könnyebb búcsút inteni mindennek, ami felesleges. Lehet az egy kapcsolat, szokás, vagy akár fizikai rendetlenség. Használj füstölőt, rendezd át a tered, engedd el a negatív gondolatokat.
A Hold ciklusa összhangban van a női ciklussal, a test ritmusával, az alkotás és pihenés váltakozásával. Ha a Hold ritmusához igazodsz, kevésbé sodornak el az események, és tudatosabban élheted az életed.
