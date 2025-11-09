Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Férfi sziluettje telihold idején

Így hatnak a holdfázisok a hangulatodra és a sorsodra

holdfázisok
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 20:45
Tudd meg, mikor érdemes cselekedni, valamit elengedni, vagy épp befelé figyelni. A holdfázisok mindent elárulnak. Mutatjuk, mikor mit üzen a Hold!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

Érezted már, hogy valamiféle megmagyarázhatatlan belső feszültség tombol benned vagy épp szokatlan nyugalom vesz körül, minden ok nélkül? Nem biztos, hogy te vagy túl érzékeny, lehet, hogy a Hold befolyásolja az érzelmeidet. Az emberiség ősidők óta figyeli a Hold járását, amely a ritmus, az ösztönök, és a változás égi szimbóluma. Nemcsak a tengerek árapályára van hatással, hanem a lelkünkre, testünkre, az életünkre is.

Egy szőke nő és a Hold
Az emberiség ősidők óta figyeli a Hold járását.
Fotó: Photographer:Sergey A.Khakimull / 123RF

A Holdfázisok ciklusa

A Hold 29,5 napos ciklusa négy fő szakaszra osztható, és minden fázis egyfajta energetikai üzenetet hordoz.

1. Újhold – a belső csend

Ez az elvonulás és az újratervezés időszaka. A régi dolgok már elhalványultak, az újak még nem kezdődtek el. Spirituálisan ez a legjobb időszak új célok kitűzésére, vágyak megfogalmazására, belső iránykeresésre. Írj le 3 dolgot, amit el szeretnél érni a következő ciklusban. A Hold segít megvalósítani azokat.

2. Növekvő Hold – a tettek ideje

Az energiák fokozatosan nőnek. Ez az aktív cselekvés, tanulás, vállalkozás, kapcsolatteremtés időszaka. Ilyenkor könnyebb elindítani valamit, lendületet venni a terveink megvalósításában. Amibe ilyenkor belekezdesz, annak stabil alapja lehet, ha összhangban van a belső szándékoddal.

3. Telihold – az érzelmi beteljesülés

Telihold idején mintha a lélek is teljes fényében ragyogna: minden, amit elnyomtunk, felszínre törhet, legyenek azok érzések, emlékek, vágyak. Nem véletlen, hogy sokan alvászavarral, feszültséggel, vagy épp spirituális ébredéssel találkoznak ilyenkor. Ez a legjobb időszak a meditációra, elengedésre, megbocsátásra; és arra is, hogy meglásd, mi teljesedett ki benned.

4. Fogyó Hold – a tisztítás, selejtezés ideje

A visszahúzódás, a lecsendesedés, a belső lomtalanítás időszaka. Ilyenkor könnyebb búcsút inteni mindennek, ami felesleges. Lehet az egy kapcsolat, szokás, vagy akár fizikai rendetlenség. Használj füstölőt, rendezd át a tered, engedd el a negatív gondolatokat.

Holdfázisok
Holdfázisok
Fotó: 123RF

Miért jó, ha figyelsz a Holdra a hétköznapokban?

A Hold ciklusa összhangban van a női ciklussal, a test ritmusával, az alkotás és pihenés váltakozásával. Ha a Hold ritmusához igazodsz, kevésbé sodornak el az események, és tudatosabban élheted az életed.

  • Új projektbe kezdenél? Várd meg az Újhold utáni első napokat.
  • Lelki nehézségeken dolgozol? Teliholdkor könnyebb rálátni a válaszokra és elengedni a nehézségeket.
  • Lemondanál egy rossz szokásról, esetleg diétát kezdenél? A fogyó Hold segít ebben.
  • Újrakezdenél valamit? Újholdra időzítsd a döntést.

Spirituális segítők a Holdhoz való hangolódáshoz

Sokan tapasztalják, hogy bizonyos védelmi vagy energetizáló tárgyak segítenek a Hold energiáival való mélyebb kapcsolódásban:

  • Rózsakvarc – segít kinyitni a szívet, főként Telihold idején
  • Obszidián vagy fekete turmalin – fogyó Holdkor erős védelmet ad
  • Holdkő – támogatja a nőiességet, intuíciót, és a ciklikus tudatosságot
  • Hanuman medál vagy spirituális kavach – véd a negatív hatásoktól

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
