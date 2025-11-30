Személyiségteszt: a választott virág megmutatja, mennyire vagy nárcisztikus

A nárcizmus szót sokan egy kalap alá veszik a hiúsággal vagy a túlzott önbizalommal, pedig nagy különbség van aközött, hogy valaki szereti magát, vagy mindenkit az ujja köré akar csavarni és kontrollálni. Ebből a személyiségtesztből most kiderülhet, te melyik csoportba tartozol. A hat virág közül az, amelyik elsőként megragadja a figyelmedet, finom jelzést adhat arról, milyen típusú önszeretet jellemző rád.

Személyiségteszt: válassz egy virágot és kiderül, mennyire vagy nárcisztikus

Fotó: Nina Ruksha / Shutterstock

Egy képválasztás meglepően sokat elárulhat a személyiségedről.

A teszt segíthet eldönteni, hogy egészséges önbizalom vagy túlzásba vitt önimádat jellemző-e rád.

Nézd meg a hat különböző virágot, de ne gondolkodj sokat a döntéseden.

Mennyire vagy nárcisztikus? Így működik a személyiségteszt

Nézd meg a hat virágot, de ne gondolkodj sokat, válaszd azt, amelyik elsőre megtetszik. Ezután keresd meg a személyiségtesztben a leírást és tudd meg, mennyire vagy nárcisztikus.

virág

Ha ez a virág fogott meg, jó eséllyel nem jellemző rád a túlzott önimádat. Nyitottan fogadod a kritikát, nem érzed szükségét annak, hogy állandóan bizonyíts mások felé. Fontos számodra mások jóléte és az, hogy meghallgasd őket. Jellemző rád az empátia, valamint az is, hogy szívesebben adsz, mint kapsz. virág

Ha a második virágot választottad, akkor erős önbizalommal rendelkezel. Tudod, mi áll jól neked, megvan a saját stílusod, és nem zavar, ha a figyelem rád irányul. Ez még önmagában nem probléma, sőt egészséges önértékelésről árulkodik. Egyetlen dologra érdemes figyelned, hogy ne hatalmasodjon el az önbizalmad annyira, hogy mások háttérbe szoruljanak. virág

Ha a harmadik virág ragadott meg, tisztában vagy azzal, miben vagy jó és miben kell fejlődnöd, de mindezt nem hangoztatod feleslegesen. Nem keresed az állandó elismerést, szívesebben bizonyítasz tettekkel, mint szavakkal. A harsány, magamutogató típusokat kifejezetten kerülöd, mert fárasztónak találod a viselkedésüket. virág

Ez a választás már egy erősebb nárcisztikus mintázatra utal. Olyan ember képét mutatja, aki könnyen elmerül a saját világában, és észrevétlenül kiszorítja mások szempontjait. A környezet sokszor azt érezheti, hogy a figyelmed inkább magad felé, mintsem a kapcsolatok felé irányul. Ezt felismerni az első lépés ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a működésed. virág

Aki ezt a virágot választja, általában stabil önbecsüléssel rendelkezik, de nem helyezi magát a középpontba. Tudja értékelni a saját erősségeit, mégis megmarad szerénynek és természetesnek. Nem akarja túlhangsúlyozni a saját érdemeit, és igyekszik megadni másoknak is a lehetőséget a kibontakozásra. virág

Ez a választás egy olyan személyiséget jelezhet, aki egyszerre mutat nárcisztikus és önzetlen vonásokat. Megvan benned a hajlam arra, hogy kiállj magadért, néha talán túl erősen is, ugyanakkor a szeretteid iránt kifejezetten figyelmes tudsz lenni. A számodra fontos emberek mellett kedves, gondoskodó és támogató vagy.

