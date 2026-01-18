Személyiségteszt: melyik Agymanók érzelem vagy legbelül? Most kiderül

Az Agymanók (Inside Out) film öt alapérzelmet jelenít meg: Öröm, Szomorúság, Düh, Undor és Félelem. Te kíváncsi vagy rá, hogy melyik érzelem uralkodik benned leginkább? Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki!
a) Megpróbálom a legjobbat kihozni
b) Kicsit aggódom
c) Bosszús vagyok
d) Inkább visszahúzódom
e) Hajlamos vagyok távolságtartó lenni
a) Nevetek
b) Elgondolkodom
c) Bosszant
d) Visszahúzódom
e) Nem szeretem
a) Pozitivitás
b) Érzékenység
c) Bosszankodás
d) Visszafogottság
e) Kritikusság
a) Humorral
b) Kerülöm a konfrontációt, ha lehet
c) Kiadom a véleményem
d) Visszahúzódom
e) Elmenekülök
a) A társaság középpontja vagyok
b) A védelmező, aki mindig ügyel a biztonságra
c) A harcos, aki kiáll a csoportért
d) A pszichológus, aki meghallgatja mások baját
e) A kritikus, aki néha távolságot tart
A személyiségteszt szerint, te vagy Öröm, a pozitivitás és a vidámság örök csillaga!
Ha leginkább b válaszokat jelöltél, te vagy Félelem vagy az Agymanókból, elővigyázatos és érzékeny, aki mindig számol a veszélyekkel.
C-ket jelöltél többségében? Akkor te vagy Düh – szenvedélyes és határozott, te bizony nem hagyod magad.
Ha sok D válaszod volt, akkor te Szomorúság vagy. Ez azt jelenti, hogy mély érzésű vagy és nagy empátiával rendelkezel.
Te vagy Undor. Ez azt jelenti, hogy kritikus és válogatós vagy, aki igyekszik elkerülni a kellemetlenségeket.
Te melyik érzelem lettél a filmből?
Nézd meg a 2. rész előzetesét!
