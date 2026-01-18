Az Agymanók (Inside Out) film öt alapérzelmet jelenít meg: Öröm, Szomorúság, Düh, Undor és Félelem. Te kíváncsi vagy rá, hogy melyik érzelem uralkodik benned leginkább? Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki!

Személyiségteszt: melyik Agymanók érzelem vagy legbelül? Most kiderül

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Válaszolj 5 kérdésre.

Számold össze az eredményeket.

Kiderül melyik karakter lennél az Agymanókból.

Válaszolj a személyiségteszt 5 kérdésére, jegyezd fel a válaszokat, és olvasd el milyen érzelem lennél az Agymanókból

1. Ha egy váratlan helyzetbe kerülsz, hogyan reagálsz?

a) Megpróbálom a legjobbat kihozni

b) Kicsit aggódom

c) Bosszús vagyok

d) Inkább visszahúzódom

e) Hajlamos vagyok távolságtartó lenni

2. Milyen a természetes reakciód, amikor valaki viccel vagy meglep?

a) Nevetek

b) Elgondolkodom

c) Bosszant

d) Visszahúzódom

e) Nem szeretem

3. Melyik jellemző leginkább a hangulatodra a mindennapokban?

a) Pozitivitás

b) Érzékenység

c) Bosszankodás

d) Visszafogottság

e) Kritikusság

4. Hogyan kezeled a konfliktusokat vagy nézeteltéréseket?

a) Humorral

b) Kerülöm a konfrontációt, ha lehet

c) Kiadom a véleményem

d) Visszahúzódom

e) Elmenekülök

5. Milyen szerepet töltesz be a baráti társaságodban?

a) A társaság középpontja vagyok

b) A védelmező, aki mindig ügyel a biztonságra

c) A harcos, aki kiáll a csoportért

d) A pszichológus, aki meghallgatja mások baját

e) A kritikus, aki néha távolságot tart

Lássuk az eredményeket, készen állsz?

Ha a legtöbb válaszod: A

Öröm, a vidámság csillaga

Collection ChristopheL via AFP / AFP

A személyiségteszt szerint, te vagy Öröm, a pozitivitás és a vidámság örök csillaga!

Ha a legtöbb válaszod B

Félelem, az elővigyázatos

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Ha leginkább b válaszokat jelöltél, te vagy Félelem vagy az Agymanókból, elővigyázatos és érzékeny, aki mindig számol a veszélyekkel.

A legtöbb válaszod: C

Düh, a szenvedélyes

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

C-ket jelöltél többségében? Akkor te vagy Düh – szenvedélyes és határozott, te bizony nem hagyod magad.

A legtöbb válaszod: D

Szomorúság, nagy empátiával

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Ha sok D válaszod volt, akkor te Szomorúság vagy. Ez azt jelenti, hogy mély érzésű vagy és nagy empátiával rendelkezel.

A legtöbb válaszod: E

Undor, a kritikus

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Te vagy Undor. Ez azt jelenti, hogy kritikus és válogatós vagy, aki igyekszik elkerülni a kellemetlenségeket.

Te melyik érzelem lettél a filmből?

Nézd meg a 2. rész előzetesét!