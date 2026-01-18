Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Személyiségteszt: melyik Agymanók érzelem vagy legbelül? Most kiderül

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 13:45
Érzelmek, akiknek érzelmeik vannak. A következő személyiségtesztből kiderül, hogy melyik érzelem lennél az Agymanók című filmből.
Bors
A szerző cikkei

Az Agymanók (Inside Out) film öt alapérzelmet jelenít meg: Öröm, Szomorúság, Düh, Undor és Félelem. Te kíváncsi vagy rá, hogy melyik érzelem uralkodik benned leginkább? Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki! 

Személyiségteszt: melyik Agymanók érzelem vagy legbelül? Most kiderül
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP
  • Válaszolj 5 kérdésre.
  • Számold össze az eredményeket.
  • Kiderül melyik karakter lennél az Agymanókból.

Válaszolj a személyiségteszt 5 kérdésére, jegyezd fel a válaszokat, és olvasd el milyen érzelem lennél az Agymanókból  

1. Ha egy váratlan helyzetbe kerülsz, hogyan reagálsz?

a) Megpróbálom a legjobbat kihozni

b) Kicsit aggódom

c) Bosszús vagyok

d) Inkább visszahúzódom

e) Hajlamos vagyok távolságtartó lenni

2. Milyen a természetes reakciód, amikor valaki viccel vagy meglep?

a) Nevetek

b) Elgondolkodom

c) Bosszant

d) Visszahúzódom

e) Nem szeretem

3. Melyik jellemző leginkább a hangulatodra a mindennapokban?

a) Pozitivitás

b) Érzékenység  

c) Bosszankodás

d) Visszafogottság

e) Kritikusság

4. Hogyan kezeled a konfliktusokat vagy nézeteltéréseket?

a) Humorral

b) Kerülöm a konfrontációt, ha lehet

c) Kiadom a véleményem

d) Visszahúzódom

e) Elmenekülök  

5. Milyen szerepet töltesz be a baráti társaságodban?

a) A társaság középpontja vagyok

b) A védelmező, aki mindig ügyel a biztonságra

c) A harcos, aki kiáll a csoportért  

d) A pszichológus, aki meghallgatja mások baját

e) A kritikus, aki néha távolságot tart 

Lássuk az eredményeket, készen állsz?  

Ha a legtöbb válaszod: A 

személyiségteszt, Öröm
Öröm, a vidámság csillaga
Collection ChristopheL via AFP /  AFP

A személyiségteszt szerint, te vagy Öröm, a pozitivitás és a vidámság örök csillaga! 

Ha a legtöbb válaszod B  

személyiségteszt, Félelem, Agymanók
Félelem, az elővigyázatos
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

Ha leginkább b válaszokat jelöltél, te vagy Félelem vagy az Agymanókból, elővigyázatos és érzékeny, aki mindig számol a veszélyekkel.  

A legtöbb válaszod: C 

személyiségteszt, Düh
Düh, a szenvedélyes
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

C-ket jelöltél többségében? Akkor te vagy Düh – szenvedélyes és határozott, te bizony nem hagyod magad. 

A legtöbb válaszod: D 

személyiségteszt, Szomorúság
Szomorúság, nagy empátiával
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

Ha sok D válaszod volt, akkor te Szomorúság vagy. Ez azt jelenti, hogy mély érzésű vagy és nagy empátiával rendelkezel.  

A legtöbb válaszod: E  

személyiségteszt, Undor
Undor, a kritikus
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

Te vagy Undor. Ez azt jelenti, hogy kritikus és válogatós vagy, aki igyekszik elkerülni a kellemetlenségeket. 

Te melyik érzelem lettél a filmből

Nézd meg a 2. rész előzetesét!

 

