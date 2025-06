/Személyiségteszt: meg fogsz lepődni, mit árul el rólad, hogy ki a kedvenc filmes rosszfiú karaktered!

Ne is tagadd, neked is van kedvenc rosszfiú karaktered, akivel azért szívesen összefutnál élőben is. Melyik film és karakter jut eszedbe először? Íme 5 film 5 rosszfiúja, válaszd ki a kedvenced és utána olvasd el, hogy ez mit árul el a személyiségedről!

Jim Stark: James Dean – Haragban a világgal (1955) Tyler Durden: Brad Pitt – Harcosok klubja (1999) Tate Langdon: Evan Peters – Amerikai Horror Story (2011) Daniel Cleaver: Hugh Grant – Bridget Jones naplója (2001) Han Solo: Harrison Ford – Star Wars (1977)

Han solo, az egyik kedvenc rosszfiúnk!

Fotó: (Fotó: Imdb)

Te melyik rosszfiú karaktert választod? Lássuk mit árul el rólad!

Jim Stark: James Dean – Haragban a világgal (1955)

Fotó: (Fotó: Imdb)

James Dean nem csupán egy színész volt, hanem a szabadság és az önpusztítás megtestesítője. Ha nálad a befutó Dean, akkor valószínűleg romantizálod a fájdalmat, mert vonz a sebezhető „rosszfiú”, aki egyszerre izgalmas és veszélyes. Majdnem mindenkinek van ilyen korszaka, mikor hasonlót keres, de valljuk be, hosszútávon egy ilyen típusú palival együtt lenni lehetetlen kihívás.

Tyler Durden: Brad Pitt – Harcosok klubja (1999)

Ne tagadd, hogy te is oda voltál Tylerért!

Fotó: port.hu

Azon kívül, hogy az örök szépfiú Brad Pitt alakítja Tylert – ami, valljuk be, nem rossz kezdés –, a karakter maga is nagyon vonzó. Egy férfi, aki tesz a társadalmi elvárásokra, saját szabályai szerint él. Nem görcsöl semmin, nem érdekli a vagyon, élvezi az életet. Ha Tylert választod, akkor bizony te sem átlagos pasit keresel, vonzzanak a rosszfiúk, és különösen azok, akik egy perc alatt faképnél tudnának hagyni, ha kicsit is korlátozni akarnád őket.

Tate Langdon: Evan Peters – Amerikai Horror Story (2011)

Langdon, az érzékeny rosszfiú!

Fotó: (Fotó: Imdb)

Ha Langdon a kedvenced volt a sorozatban, akkor bizony benned is megvan a hajlam arra, hogy belezúgj kissé labilis mentális állapotú pasikba. Ők azok, akik egyből életre szóló kapcsolatot terveznek és ha te egy kicsit is lassítanál, kiakadnak. A lelküket is kiteszik érted, akkor is, ha te ebből nem kérsz és ha nem viszonzod az érzéseiket hasonló intenzitással, könnyen átfordulhat ez az erős érzelem gyűlöletbe is. Csak óvatosan!

Daniel Cleaver: Hugh Grant – Bridget Jones naplója (2001)