Személyiségteszt: mikor válsz el? Most kiderül

A házasság szent dolog, de valljuk be: nem mindig megy minden simán. Van, aki évekig boldog, míg más már a közeljövőben komoly kihívásokkal szembesülhet. Töltsd ki ezt a 6 kérdéses személyiségtesztet, és kiderül, mikor jöhet el a válás pillanata – ha egyáltalán eljön!
Válaszolj a kérdésekre, számold össze melyik betűből volt a legtöbb, majd olvasd el az eredményeket.
A) Egy jó nagy vita után gyorsan kibékülünk.
B) Napokig nem beszélünk, aztán elsimul valahogy.
C) Én nem vitázom – csak csendben gyűjtöm a sérelmeket.
A) Hetente egyszer minimum!
B) Néha, ha épp összejön.
C) Mi az, hogy randizni?
A) „De aranyos még így kócosan is!”
B) „Remélem, ma jó napunk lesz.”
C) „Mikor költözhetnék egy lakatlan szigetre?”
A) Nevetgélünk, sztorizunk – jó csapat vagyunk.
B) Inkább külön beszélgetünk másokkal.
C) Minden apróságon össze tudunk kapni.
A) Semmit – minden rendben van.
B) Több figyelmet, törődést.
C) A régi önmagamat.
A) Igen, egyértelműen!
B) Talán, de néhány dolgon változtatnék.
C) Nem valószínű…
Ha legtöbbször az A-t választottad, jó hírünk van: valószínűleg soha nem fogsz elválni. Igazi társ vagy, aki hisz a kompromisszumokban, és tudja, hogy egy kapcsolaton dolgozni kell, és nem sajnálja a belefektetett energiát. Ti valószínűleg örökké együtt lesztek a pároddal.
Ha a B válaszok dominálnak, a kapcsolatod néhány éven belül komoly hullámvölgyekkel szembesülhet. Nem biztos, hogy válás lesz belőle, de ha nem figyelsz, a rutin és a szürke hétköznapok beárnyékolhatják a kapcsolatot. Ideje újra randizni, vagy legalább újra beszélgetni a pároddal.
Ha a C válaszok jöttek ki többségben, a válás már nem sokat várat magára. Már most is inkább lakótársak vagytok, mint szerelmesek. De még nincs minden veszve – egy kis őszinteség és bátorság csodákra képes. Vagy itt az idő lezárni a kapcsolatot, és új életet kezdeni.
