Személyiségteszt: mikor válsz el? Most kiderül

A házasság szent dolog, de valljuk be: nem mindig megy minden simán. Van, aki évekig boldog, míg más már a közeljövőben komoly kihívásokkal szembesülhet. Töltsd ki ezt a 6 kérdéses személyiségtesztet, és kiderül, mikor jöhet el a válás pillanata – ha egyáltalán eljön!

Személyiségtesztünkből most kiderül mikor fogsz elválni.

Fotó: 123RF

Személyiségteszt: most kiderül mikor válsz el

Válaszolj a kérdésekre, számold össze melyik betűből volt a legtöbb, majd olvasd el az eredményeket.

1. Hogyan oldjátok meg a veszekedéseket?

A) Egy jó nagy vita után gyorsan kibékülünk.

B) Napokig nem beszélünk, aztán elsimul valahogy.

C) Én nem vitázom – csak csendben gyűjtöm a sérelmeket.

2. Milyen gyakran randiztok mostanában?

A) Hetente egyszer minimum!

B) Néha, ha épp összejön.

C) Mi az, hogy randizni?

3. Mi az első gondolatod, ha meglátod a párod reggel?

A) „De aranyos még így kócosan is!”

B) „Remélem, ma jó napunk lesz.”

C) „Mikor költözhetnék egy lakatlan szigetre?”

4. Hogyan viselkedtek társaságban?

A) Nevetgélünk, sztorizunk – jó csapat vagyunk.

B) Inkább külön beszélgetünk másokkal.

C) Minden apróságon össze tudunk kapni.

5. Mi az, amit a legjobban hiányolsz a kapcsolatból?

A) Semmit – minden rendben van.

B) Több figyelmet, törődést.

C) A régi önmagamat.

6. Ha most újrakezdhetnéd, újra őt választanád?

A) Igen, egyértelműen!

B) Talán, de néhány dolgon változtatnék.

C) Nem valószínű…

Fotó: 123RF

Lássuk az eredményeket

Többségében A válaszok:

Ha legtöbbször az A-t választottad, jó hírünk van: valószínűleg soha nem fogsz elválni. Igazi társ vagy, aki hisz a kompromisszumokban, és tudja, hogy egy kapcsolaton dolgozni kell, és nem sajnálja a belefektetett energiát. Ti valószínűleg örökké együtt lesztek a pároddal.

Többségében B válaszok:

Ha a B válaszok dominálnak, a kapcsolatod néhány éven belül komoly hullámvölgyekkel szembesülhet. Nem biztos, hogy válás lesz belőle, de ha nem figyelsz, a rutin és a szürke hétköznapok beárnyékolhatják a kapcsolatot. Ideje újra randizni, vagy legalább újra beszélgetni a pároddal.

Többségében C válaszok:

Ha a C válaszok jöttek ki többségben, a válás már nem sokat várat magára. Már most is inkább lakótársak vagytok, mint szerelmesek. De még nincs minden veszve – egy kis őszinteség és bátorság csodákra képes. Vagy itt az idő lezárni a kapcsolatot, és új életet kezdeni.