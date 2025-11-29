Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Személyiségteszt: mikor válsz el? Most kiderül

Személyiségteszt: mikor válsz el? Most kiderül

válás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 17:00
személyiségtesztpárkapcsolat
Töltsd ki a 6 kérdéses tesztünket, és derítsd ki, mennyi időd maradt a kapcsolatodban – vagy épp mennyire stabil a házasságod! Induljon a személyiségteszt!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A házasság szent dolog, de valljuk be: nem mindig megy minden simán. Van, aki évekig boldog, míg más már a közeljövőben komoly kihívásokkal szembesülhet. Töltsd ki ezt a 6 kérdéses személyiségtesztet, és kiderül, mikor jöhet el a válás pillanata – ha egyáltalán eljön!

Egy nő és egy férfi ülnek a kanapén a személyiségteszt szerint el fognak válni
Személyiségtesztünkből most kiderül mikor fogsz elválni.
Fotó: 123RF

Személyiségteszt: most kiderül mikor válsz el

Válaszolj a kérdésekre, számold össze melyik betűből volt a legtöbb, majd olvasd el az eredményeket.

1. Hogyan oldjátok meg a veszekedéseket?

A) Egy jó nagy vita után gyorsan kibékülünk.

B) Napokig nem beszélünk, aztán elsimul valahogy.

C) Én nem vitázom – csak csendben gyűjtöm a sérelmeket.

2. Milyen gyakran randiztok mostanában?

A) Hetente egyszer minimum!

B) Néha, ha épp összejön.

C) Mi az, hogy randizni? 

3. Mi az első gondolatod, ha meglátod a párod reggel?

A) „De aranyos még így kócosan is!”

B) „Remélem, ma jó napunk lesz.”

C) „Mikor költözhetnék egy lakatlan szigetre?”

4. Hogyan viselkedtek társaságban?

A) Nevetgélünk, sztorizunk – jó csapat vagyunk.

B) Inkább külön beszélgetünk másokkal.

C) Minden apróságon össze tudunk kapni.

5. Mi az, amit a legjobban hiányolsz a kapcsolatból?

A) Semmit – minden rendben van.

B) Több figyelmet, törődést.

C) A régi önmagamat.

6. Ha most újrakezdhetnéd, újra őt választanád?

A) Igen, egyértelműen!

B) Talán, de néhány dolgon változtatnék.

C) Nem valószínű…

Eyg nő szomorúan ül a fotelben a személyiségteszt szerint el fognak válni a férjével
Személyiségtesztünkből most kiderül kell-e félned a válástól!
Fotó: 123RF

Lássuk az eredményeket

Többségében A válaszok:

Ha legtöbbször az A-t választottad, jó hírünk van: valószínűleg soha nem fogsz elválni. Igazi társ vagy, aki hisz a kompromisszumokban, és tudja, hogy egy kapcsolaton dolgozni kell, és nem sajnálja a belefektetett energiát. Ti valószínűleg örökké együtt lesztek a pároddal. 

Többségében B válaszok:

Ha a B válaszok dominálnak, a kapcsolatod néhány éven belül komoly hullámvölgyekkel szembesülhet. Nem biztos, hogy válás lesz belőle, de ha nem figyelsz, a rutin és a szürke hétköznapok beárnyékolhatják a kapcsolatot. Ideje újra randizni, vagy legalább újra beszélgetni a pároddal.

Többségében C válaszok:

Ha a C válaszok jöttek ki többségben, a válás már nem sokat várat magára. Már most is inkább lakótársak vagytok, mint szerelmesek. De még nincs minden veszve – egy kis őszinteség és bátorság csodákra képes. Vagy itt az idő lezárni a kapcsolatot, és új életet kezdeni. 

Hallgass relaxációs zenét:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu