Személyiségteszt: macskás vagy kutyás vagy? A választásod elárulja, milyen vagy valójában

Egyeseknek egyszerű a választás, mások küzdenek a döntéssel: a következő személyiségtesztből kiderül, mit árul el rólad, hogy a kutyákat vagy a macskákat szereted-e jobban.

Személyiségteszt: macskás vagy kutyás vagy? A választásod elárulja, ki vagy valójában

Fotó: Josep Suria / Shutterstock

Személyiségteszt: kutyás vagy macskás vagy? Most kiderül, mit árul el rólad a választásod

Ha macskás vagy...

Akkor te az a fajta ember vagy, aki tudja, mit akar – és nem is éri be kevesebbel. Nem ugrasz fejest mindenbe, szereted sorra venni a lehetőségeidet egy helyzetben, mielőtt döntesz. Macskapártiként az önállóság számodra nem opció, hanem alapvetés. Ha valami nem tetszik, nem próbálsz meg alkalmazkodni a helyzethez, inkább keresel egy új utat. Kifinomult az ízlésed, és nem fordítasz energiát akárkire. Aki ellenben kiérdemli a bizalmad, az biztos lehet benne, hogy egy igazán értékes kapcsolat részese lett.

Ha kutyás vagy...

Akkor benned él a hűség, a nyitottság, és a kapcsolódás iránti vágy. Könnyen alkalmazkodsz, nem ijedsz meg az új helyzetektől, és mindig keresed a másokkal közös nevezőt. Szeretsz adni, ott lenni másoknak, és még a legnehezebb pillanatokban is próbálsz józanul dönteni. Néha beleugrasz meggondolatlan döntésekbe, ám ez csupán annyit jelent, hogy bízol az emberekben és engeded, hogy áramoljon az energia. Társas lény vagy, akire mindig lehet számítani.

Ha mindkettőt szereted...

Akkor te vagy az igazi egyensúlyművész. Benned megvan a macskák önállósága és a kutyák hűsége. Tudsz határozott és öntörvényű lenni, ha kell, de közben ott van benned az együttműködésre való nyitottság, a törődés, a játékosság is. Egyszerre tudsz visszavonulni és középpontban lenni. Nem szorulsz rá másokra, de örömmel kapcsolódsz, ha azt őszintének találod. Te vagy az, aki nem választ oldalakat – mert pontosan tudod, hogy az élet nem fekete vagy fehér. A rugalmasságod, érzékenységed és nyitottságod miatt sokan csodálnak, még ha nem is mindig értik, hogyan csinálod.

Nézd meg az alábbi, cuki állatokról szóló videót:

Az alábbi személyiségtesztjeinket kár lenne kihagynod: