Kiderült a titok: ez történik, ha abbahagyod a posztok végtelen görgetését

Rengeteg ember tölti a szabadidejét azzal, hogy zombiszerű állapotban görgeti a közösségi médiát, ezért egyre többen folyamodnak ahhoz, hogy időkorlátot tesznek telefonjukra vagy egyes alkalmazásokra. Egy szakértő most elárulta, milyen pozitív hatásai lehetnek annak, ha csökkentjük a képernyőidőnket.

Könnyen okozhat függőséget bármelyik közösségi média oldal, hiszen egy végtelen körforgásban ömlik ránk rengeteg információ Fotó: Pexels.com

Az ügy szakértője, Ana Lembke, aki függőségi gyógyászatra specializálódott, még könyvet is írt a témában, Dopamin Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence (Dopaminkorszak – Hogyan találjunk egyensúlyt a függőségekre épülő világban) címmel. A mű arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy a legtöbb ember valóban ráfüggött a közösségi médiára. Ana kifejtette: egyetlen, Instára vagy Facebookra feltöltött fotónkra érkező kedvelés is képes dopamint, az agy boldogsághormonját kiváltani a szervezetünkben. Akár egy kis szünet is nagy előrelépést jelenthet abban, hogy megállítsuk közösségi média által kiváltott dopaminciklust, így az agyunk visszaállhat az eredeti állapotára. Érdemes legalább 4 hétig távol maradni a végtelen görgetéstől és a lájkvadászattól az igazán jelentős hatásért, ugyanakkor Lembke hozzátette, hogy akár már 3 nap is elég ahhoz, hogy némi változást vegyünk észre magunkon.

Egy 10 és 19 év közötti lányok részvételével végzett vizsgálat kimutatta, hogy azok, akik háromnapos szünetet tartottak, nagyobb önbizalomról számoltak be. Azonban, mint minden függőségnél, itt is nehéz megállni a kísértést: minél jobban csökkented az agyadat érő ingereket, annál jobban kívánod és sóvárogsz utána.

A The Social Media Detox címen futó tanulmány társszerzője, Sarah Woodruff kutatásának részeként 31 fiatal felnőtt végzett kéthetes közösségi médiás méregtelenítést, melynek során a közösségi oldalak használatát napi fél órára korlátozták. Kiderült: már a korlátozott használat is rengeteg pozitív hatással járhat, akár a függőséget és más egészségügyi problémákat is meg lehet vele előzni – számolt be az eredményekről a Unilad.