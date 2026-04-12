„Egy bolond vagyok – a barátnőm megcsal, aztán azt állítja, hogy az egész az én hibám”

Egy férfi mesélte el furcsa párkapcsolati dilemmáját. Barátnője annak ellenére, hogy megcsalta őt, a férfit hibáztatja a félrelépésért. Egy határozott indokkal még saját magát is megtéveszti.

Megcsalta barátnője, de őt hibáztatja / Fotó: Forrás: Freepik.com

Megcsalta barátnője, majd bolondnak nézte a férfit

A Daily Star tanácsadójának, Jane O'Gorman-nak árulta el párkapcsolati titkait egy férfi, aki tanácstalan barátnője félrelépése és annak indoklása miatt. Szerinte barátnője nemcsak kontrolláló, de még hülyének is nézi.

A hűtlen barátnő szerint a férfi "kényszerítette" arra, hogy csalja meg.

„Szerinte én kényszerítem őt arra, hogy rossz dolgokat tegyen. Ha nem lennék ilyen önző és ekkora flörtgép, akkor nem érezné úgy, hogy muszáj leinnia magát, túlköltekeznie vagy más pasikkal összeállnia” - kezdte a férfi.

A nő azt állította, hogy egy kész rémálom vele az élet és nem tud megbízni benne. „Más pasikkal csak azért megy el, mert én „folyamatosan” a barátnőivel flörtölök, amitől ő értéktelennek és butának érzi magát” - sorolja barátnője vádjait.

Soha nem csaltam meg és soha nem is tenném

- jelentette ki a férfi.

A barátai sem látják ezt másképp, ők is hűségesnek és megbízhatónak ismerik, így alaptalannak hiszik a nő kijelentéseit. A kezdetek kezdetén még boldogok voltak ketten, randevúztak, nevetgéltek. Összekötözésükkel romlott el minden. A nő birtokló lett, majd olyan féltékeny, hogy még a szomszédjaiktól is eltiltotta a férfit.

„Egyszer megvádolt azzal, hogy lefeküdtem a helyi boltos nővel. Hiába bizonygattam az ártatlanságomat, kiviharzott a lakásból. Öt napra eltűnt, én pedig majd megőrültem az aggodalomtól. Végül hazajött, és engem hibáztatott azért, amiért egy iskoláskori exbarátja karjaiba kergettem.”

A férfi erre reagálva bocsánatot kért tőle, de a nő kegyetlen lett vele. Mikor a családjával töltötte az időt, bosszúból elköltötte a férfi számláján lévő összes pénzt és nyíltan társkereső alkalmazásokat használt. Most kételkedik magában a férfi és nem tudja, mitévő legyen.

„A dörzsölt barátnőd szándékosan bizonytalanít el , hogy uralkodhasson feletted és megalázhasson. Pontosan tudja, mit csinál – és ez nem igazságos. Hogyan hibáztathatna téged azért, mert másokkal fekszik le? Ez teljesen észszerűtlen és kifacsart érvelés, ami tipikus jellemzője egy konspiráló kontrollmániásnak.