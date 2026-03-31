Közel tíz év után megtörte a csendet a Csillagainkban a hiba írója

Véget ért a várakozás! A világszerte milliók által rajongott író, John Green végre megtörte a csendet. A 48 éves szerző, akinek nevét a zsebkendőket áztató Csillagainkban a hiba tette halhatatlanná, bejelentette: közel egy évtized után új regénnyel jelentkezik. A Hollywood, Ending azonban nem egy újabb ifjúsági sztori, hanem az író első, felnőtteknek szóló fiktív műve, amely Hollywood csillogó, ám annál kegyetlenebb világába kalauzolja az olvasót.

Új könyvvel érkezik John Green Fotó: vlogborthers/Youtube.com

John Green küzdött a démonokkal

Green egy érzelmes videóban öntött tiszta vizet a pohárba. Kiderült, hogy a háttérben komoly alkotói és személyi válsággal küzdött, ami majdnem a karrierjébe került.

Az évek során sokszor gondoltam úgy, hogy soha nem adhatom ki ezt a könyvet

– ismerte el az író, utalva arra a rögös útra, ami a 2017-es sikerkönyve óta eltelt.

Az új regény két fiatal színész, Kai és Juniper felemelkedését követi nyomon, akiket egy Andy Warholról szóló életrajzi filmre válogatnak be. A hírnév kapujában azonban nemcsak a szerelem, hanem a teljes összeomlás is ott leselkedik rájuk. A történet kíméletlen őszinteséggel mutatja be, hogyan darálja be az embert a figyeleméhes internetes kultúra és a celebvilág.

„Ez csak gyerekjáték”

A szerző nyolc éven át csiszolgatta a történetet, mire úgy érezte, készen áll a világ elé tárni. A rajongók számára különleges csemege, hogy a sztori alapjait Green már a pandémia alatt, titkos élő videókban elkezdte felolvasni, ám akkor még ő sem hitte, hogy valaha befejezi.

Emlékeztetnem kellett magam, hogy ez csak gyerekjáték. Olyasmi, amit nyolcéves korom óta a szórakozás kedvéért csinálok. Imádok írni, és imádtam írni ezt a könyvet is

– tette hozzá megkönnyebbülten.

A szerkesztője szerint John Green egy olyan rétegzett drámát alkotott, amelyben a szereplők azért küzdenek, hogy embernek maradjanak egy olyan iparágban, amely csak kétdimenziós terméket akar faragni belőlük. A könyv az Egyesült Államokban szeptember 22-én kerül a boltokba, és borítékolható, hogy az év egyik legnagyobb dobása lesz. Úgy tűnik, Green nemcsak a betűkhöz, hanem az élethez is visszatalált – írja a People.