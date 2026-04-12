Szeparációs szorongás kutyáknál: ezért őrül meg a kutyád, ha elmész otthonról

Ha a hazaérkezésedet lelkes farokcsóválás helyett szétmarcangolt párnák, cipők és a szomszédok panaszáradata is kíséri, akkor ideje szembenézni a ténnyel: a kiskedvencünk szeparációs szorongástól szenved. Ez nem holmi úri huncutság, hanem egy olyan állapot, amikor a négylábú barátunk kontrollálatlan pánikot él át minden percben, amit nélkülünk tölt.

A kutya a rombolással a szeparációs szorongásból adódó feszültséget vezeti le.

Fotó: 123RF

A gazdi távozása a kutyának a biztonság megszűnését jelenti.

A rombolással a kutya a feszültséget próbálja levezetni.

A folyamatos stresszhormontermelés fizikailag is megbetegíti az állatot.

A kutatások szerint a bizonytalan kötődés áll a bajok mögött.

A büntetéstől csak még jobban fog rettegni a következő távozáskor.

Ahelyett, hogy elkezdenél kiabálni vele a romok láttán, inkább próbáld megérteni, mi zajlik abban a kis szőrgombóc fejében. A tudomány mai állása szerint a kutyák pont úgy kötődnek hozzánk, mint a csecsemők a szüleikhez, és ha mi, mint az ő egyetlen biztos pontja, eltűnünk a látóteréből, számára megáll az idő és elszabadul a pokol.

Mit él át a kutya a szeparációs szorongás alatt?

Konok Veronika kutatásai (2011, 2015) bebizonyították, hogy a kutya és a gazdi közötti viszony kísértetiesen hasonlít a baba-mama kapcsolatra. A kutató a következőképpen fogalmazott egyik alapvető tanulmányában:

A kutya a gazdát biztonságos bázisnak (secure base) használja, akinek jelenléte biztonságot nyújt számára az idegen környezetben és ijesztő helyzetekben. [...] A szeparációs szorongás tehát nem csupán egy viselkedési probléma, hanem a kötődés zavara.”



— írja Konok Viktória a The influence of the owners’ attachment style and personality on their dogs’ separation-related disorder című tanulmányban, amel a PLoS ONE magazinban jelent meg 2011-ben.

Tehát amikor becsukod az ajtót, a kutyád azt érzi, hogy örökre eltűnt az egyetlen túlélési esélye.

A kutya akár bele is rokkanhat

Ha azt látjuk, hogy a kutyánk már a kulcscsörgésre remegni kezd, zihál, vagy patakokban folyik a nyála, azt komolyan kell venni. Az ELTE etológusainak kutatásaiból kiderült, hogy ilyenkor a kutya szervezetét elárasztja a kortizol (a stresszhormon), a szívverése pedig ennek hatására az egekbe szökik. Olyan ez neki, mintha egy bezárt szobában kellene átélnie egy horrorfilmet, aminek sosem lesz vége. A rombolás és az a kétségbeesett vonyítás mind-mind egy segélykiáltás részéről, ráadásul a tartós stressz különféle testi betegségeket is okozhat.

A kutyák szeparációs szorongásának tünetei ezek lehetnek: Túlzott ugatás, vonyítás, nyüszítés, amikor egyedül marad.

Ajtó, ablak, bútor vagy gazdihoz kötődő tárgyak rágása, kaparása, rombolása.

Fel-alá járkálás, nyugtalanság, ideges rohangálás.

Lihegés, remegés, fokozott nyálzás.

Bepisilés vagy bekakilás bent, akkor is, ha amúgy szobatiszta.

Hányás vagy egyéb stressztünetek.

Menekülési kísérletek, például ajtókaparás, ketrec szétrágása.

Túlzott ragaszkodás indulás előtt, a gazda követése mindenhova.

Már a készülődés jeleire bepánikol: kulcscsörgés, cipőfelvétel, kabát.

Önsértés is előfordulhat súlyos esetben (mondjuk nekimegy az ajtónak), például fogsérülés vagy szájsebek.

Kutya nevelése: az ordítás nem megoldás

Szegény kutya így is ki van készülve. Szerencsére nem az a megoldás, hogy többé sosem hagyjuk el a lakást (bár ő valószínűleg ezt támogatná a legjobban). Fel kell építenünk a belső biztonságérzetét. Meg kell tanítanunk neki, hogy a távollét csak egy átmeneti állapot.