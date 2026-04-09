Brutális támadás: gazdája életét védve halt meg a hős kutya

Megrázó kutyatámadás történt az angliai Cornwallban: egy hároméves cavapoo kutya életét vesztette, miközben gazdáját próbálta megvédeni egy másik, elszabadult eb támadásától.

Megmentette gazdája életét a kutya

Belehalt a támadásba a hős kutya

A 27 éves Kayla Colwill beszámolója szerint a tragédia Padstow városában történt, amikor egy másik kutya kiszökött egy közeli ingatlanból, majd berontott a kertjükbe. Az állat rátámadt Herbie-re, a nő hároméves kutyájára.

A nő elmondása szerint a támadó kutya megragadta és rázni kezdte Herbie-t, majd olyan súlyosan megsebesítette, hogy a kutya hátsó lábai felmondták a szolgálatot. A támadás során Kayla Colwill is megsérült, a kezén harapásnyomok keletkeztek.

A beszámoló szerint a támadó kutya ezután a nő felé fordult, azonban Herbie még ekkor is közbelépett, és megpróbálta megvédeni gazdáját. A nő úgy fogalmazott, kutyája „harcolva esett el”. A rendőrség tájékoztatása szerint a támadó kutyát az esetet követően elaltatták. Egy másik, a helyszínen lefoglalt kutyát – amely nem vett részt a támadásban – visszaadták a tulajdonosának. Az ügyben Dog Control Ordert adtak ki az érintett tulajdonossal szemben. Az eset mélyen megrázta a gazdát, aki elmondása szerint rendkívül traumatikus élményként élte meg a történteket, írja a Mirror.