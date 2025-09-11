Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Veszekedésre szükség van – íme a jó párkapcsolat titka, amiről senki sem beszél

2025. szeptember 11.
Sokan gondolják, hogy a veszekedés a párkapcsolat végét jelenti. Pedig valójában épp ellenkezőleg: ha két ember képes „jól” veszekedni, az a kapcsolat egyik legnagyobb erőssége lehet. Egy párkapcsolat ugyanis nem a konfliktusmentességtől jó, hanem attól, ahogy a konfliktusokat kezelni tudjuk.
Miért nem baj, ha vitázunk? Azért, mert a konfliktus a különbözőségek természetes velejárója. Két ember soha nem fog mindenben egyetérteni, és ez így van rendjén. A veszekedés egy kapcsolaton belül nem feltétlenül romboló, és nem mindig szükségszerűen azért alakul ki, mert az egyik fél mérges a másikra. Számos oka lehet egy párkapcsolaton belüli civakodásnak, és sokszor inkább szól egymás álláspontjának megértéséről, mintsem a másik hibáztatásáról. Ilyen esetben egy-egy vita kifejezetten építő erejű lehet, ugyanis segíthet letisztázni a félreértéseket, teret adhat a valódi érzéseink kifejezésének, és közelebb hozhat a társunkhoz.

A konfliktus kezelésének minősége a párkapcsolat barométere
A jó párkapcsolat titka: tanuljunk meg jól veszekedni

Sokan elfelejtik, hogy nem maga a vita a probléma, hanem az, ahogyan vitázunk. A jó párkapcsolat egyik titka az, hogy a vitákban is szeretettel, empátiával és tisztelettel tudunk jelen lenni. Nem kell mindig egyetérteni, de fontos, hogy ne hánytorgassuk fel a múltbéli sérelmeket, ne legyenek bántó szavak és sértő általánosítások. Érdemes úgynevezett én-üzeneteket használni. Például: „úgy érzem nem hallgatsz meg” ahelyett, hogy „soha nem figyelsz rám”. Ez azonnal más érzetet kelt a másik félben, aki nem támadásnak veszi majd az elmondottakat.

A némaság sokkal veszélyesebb, mint a kiabálás 

Furcsán hangozhat, de a némaság, az érzelmek elfojtása, vagy a „csenddel büntetés” sokkal károsabb lehet egy kapcsolatban, mint egy hangosabb szóváltás. A visszafojtott feszültség lassan, de biztosan mérgezi meg a kapcsolatot, míg egy jól levezetett vita megtisztító erejű lehet.

Konfliktuskezelés a kulcs a hosszú távú szerelemhez

Egy egészséges párkapcsolat nem attól boldog, hogy nincsenek viták – hanem attól, hogy a felek megtanulták, hogyan kommunikáljanak ezekben a helyzetekben. A hosszú távon működő szerelem egyik alapköve, hogy képesek vagyunk fejlődni együtt, és ehhez a konfliktusok is hozzájárulnak.

Ne félj a veszekedésektől! Inkább tanulj meg őszintén, nyíltan, de szeretettel kommunikálni, mert a jól kezelt viták a valódi intimitás kapuját is megnyithatják. A párkapcsolat nem tökéletességet kíván, hanem valódi jelenlétet – még a nehéz pillanatokban is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
