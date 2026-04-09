Megrázó videó: hét métert zuhant, úthenger nyomta agyon a férfit – esély sem volt megmenteni az életét

munkabaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 12:20
tragédiahalálos baleset
Épp munkába tartott az áldozat, amikor megtörtént a tragédia.

Egy 62 éves férfi vesztette életét a romániai Csarnóháza közelében történt munkabalesetben, ahol egy úthengerrel mintegy hétméteres mélységbe borult. A Bihar megyei katasztrófavédelem csütörtökön riasztotta az egységeket a helyszínre.

Halálos kimenetelű munkabaleset történt
Halálos kimenetelű munkabaleset történt
Fotó:  Bihar megyei katasztrófavédelem

Életet követelt a munkabaleset

A mentőcsapatok tájékoztatása szerint a munkagép kezelője a jármű alá szorult. A baleset nehezen megközelíthető területen történt, ezért a tűzoltók és a mentősök mellett hegyimentők is részt vettek a mentésben, azonban már nem tudtak segíteni: a férfi a helyszínen életét vesztette.

Később kiderült, hogy az áldozat a Jád-völgyi víztározó korszerűsítésén dolgozott, és éppen a munkaterületre tartott, amikor a tragédia bekövetkezett. Az információt Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatósága vezetője erősítette meg. A beszámolók szerint a baleset egy 7-9 méter széles, parkolókkal ellátott üzemi úton történt, amely a munkálatok helyszínéhez vezet. A Jád-völgyi tónál naponta több mint száz ember dolgozik különböző munkagépekkel. Az elhunyt férfi egy marosvásárhelyi kivitelező által megbízott szatmári alvállalkozó alkalmazottja volt.

A baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak. A Bihar megyei munkafelügyelőség szakemberei is a helyszínre érkeztek, és a rendőrséggel párhuzamosan vizsgálják az esetet – írja a Maszol.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu