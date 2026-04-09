Megrázó videó: hét métert zuhant, úthenger nyomta agyon a férfit – esély sem volt megmenteni az életét

Egy 62 éves férfi vesztette életét a romániai Csarnóháza közelében történt munkabalesetben, ahol egy úthengerrel mintegy hétméteres mélységbe borult. A Bihar megyei katasztrófavédelem csütörtökön riasztotta az egységeket a helyszínre.

Halálos kimenetelű munkabaleset történt

A mentőcsapatok tájékoztatása szerint a munkagép kezelője a jármű alá szorult. A baleset nehezen megközelíthető területen történt, ezért a tűzoltók és a mentősök mellett hegyimentők is részt vettek a mentésben, azonban már nem tudtak segíteni: a férfi a helyszínen életét vesztette.

Később kiderült, hogy az áldozat a Jád-völgyi víztározó korszerűsítésén dolgozott, és éppen a munkaterületre tartott, amikor a tragédia bekövetkezett. Az információt Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatósága vezetője erősítette meg. A beszámolók szerint a baleset egy 7-9 méter széles, parkolókkal ellátott üzemi úton történt, amely a munkálatok helyszínéhez vezet. A Jád-völgyi tónál naponta több mint száz ember dolgozik különböző munkagépekkel. Az elhunyt férfi egy marosvásárhelyi kivitelező által megbízott szatmári alvállalkozó alkalmazottja volt.

A baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak. A Bihar megyei munkafelügyelőség szakemberei is a helyszínre érkeztek, és a rendőrséggel párhuzamosan vizsgálják az esetet – írja a Maszol.