"Remélem, hogy a fiam valahol itt fog szolgálni és nem kell a frontra mennie" – Így élnek Ukrajnában a magyarok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 12:59
Akár ukrán születésű valaki, akár nem, a háború mindenkit érint. Ukrajnában egyes településeken jelentősen csökkent a magyarság.

Körülbelül 80 ezer magyar él Ukrajna nyugati részén, de ez a szám sokkal magasabb volt. Az Ukrajnában élő magyarok helyzete alaposan megváltozott a háború miatt.

Az Ukrajnában élő magyarok érzik a háború súlyát  Fotó: Janos Kummer / gettyimages

"Egy nap talán egy népi látványosság leszünk" – az Ukrajnában élő magyarok is békét akarnak

Az ukrán-magyar határtól mindössze 10 km-re fekvő Nagydobrony lakossága jelentősen csökkent a háború kitörése óta, pedig első ránézésre nem is változott olyan sokat a település. A látszólag jó állapotú házak nagy részében már nem lakik senki, sokan külföldre mentek.

Elég rossz itt a hangulat. Remélem, hogy a fiam valahol itt a környéken szolgálhat és nem kell a frontra mennie. 

– nyilatkozta a 63 éves Ráti Sándor a DW.com-nak. A beszámolók alapján az emberek nem foglalkoznak a politikával vagy a háborúról alkotott képpel; azt akarják, hogy a háború minél előbb véget érjen, a fiaik pedig hazatérhessenek végre – írja a Ripost.

Nagy Ferenc, a Nagydobronyi Kistérség polgármestere éles kontrasztot lát a háború kitörése előtti és az azóta látható állapotok között. Azelőtt az emberek termelői tevékenységükből megéltek, de a 2022-es támadás óta drámaian megváltozott minden.

Több mint 6 ezer ember élt itt, mára csak 2 ezren maradtak. Legtöbb esetben a férfiak mentek külföldre, feleségeik és gyerekeik pedig mentek utánuk. A háborúnak véget kell érnie. A fiam Magyarországon dolgozik évek óta, de mi itt születtünk, itt vannak a gyökereink és a szüleink is itt nyugszanak

– fogalmazott Nagy Ferenc. Egy 2001-es felmérés szerint az akkori magyarság nagyjából 150 ezer embert tett ki, mostanra ez 80 ezerre csökkent. Sokan elhagyták a térséget a háború miatt.

A nyilatkozatok alapján a magyarok más kisebbségekhez hasonlóan küzdenek az ukrán oldalon.

Ez a háború sok embert kényszerít arra, hogy elhagyják otthonukat, míg másokat katonaként soroznak be. Mindeközben a Tisza testvérpártja már bevezette Horvátországban a kötelező sorkatonaságot, Magyar Péter pedig minden tekintetben összejátszik Volodimir Zelenszkij elnökkel és Brüsszellel, hogy Magyarországot is belesodorják a háborúba.

 

