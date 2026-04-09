"Remélem, hogy a fiam valahol itt fog szolgálni és nem kell a frontra mennie" – Így élnek Ukrajnában a magyarok

Körülbelül 80 ezer magyar él Ukrajna nyugati részén, de ez a szám sokkal magasabb volt. Az Ukrajnában élő magyarok helyzete alaposan megváltozott a háború miatt.

"Egy nap talán egy népi látványosság leszünk" – az Ukrajnában élő magyarok is békét akarnak

Az ukrán-magyar határtól mindössze 10 km-re fekvő Nagydobrony lakossága jelentősen csökkent a háború kitörése óta, pedig első ránézésre nem is változott olyan sokat a település. A látszólag jó állapotú házak nagy részében már nem lakik senki, sokan külföldre mentek.

Elég rossz itt a hangulat. Remélem, hogy a fiam valahol itt a környéken szolgálhat és nem kell a frontra mennie.

– nyilatkozta a 63 éves Ráti Sándor a DW.com-nak. A beszámolók alapján az emberek nem foglalkoznak a politikával vagy a háborúról alkotott képpel; azt akarják, hogy a háború minél előbb véget érjen, a fiaik pedig hazatérhessenek végre – írja a Ripost.

Nagy Ferenc, a Nagydobronyi Kistérség polgármestere éles kontrasztot lát a háború kitörése előtti és az azóta látható állapotok között. Azelőtt az emberek termelői tevékenységükből megéltek, de a 2022-es támadás óta drámaian megváltozott minden.

Több mint 6 ezer ember élt itt, mára csak 2 ezren maradtak. Legtöbb esetben a férfiak mentek külföldre, feleségeik és gyerekeik pedig mentek utánuk. A háborúnak véget kell érnie. A fiam Magyarországon dolgozik évek óta, de mi itt születtünk, itt vannak a gyökereink és a szüleink is itt nyugszanak

– fogalmazott Nagy Ferenc. Egy 2001-es felmérés szerint az akkori magyarság nagyjából 150 ezer embert tett ki, mostanra ez 80 ezerre csökkent. Sokan elhagyták a térséget a háború miatt.

A nyilatkozatok alapján a magyarok más kisebbségekhez hasonlóan küzdenek az ukrán oldalon.