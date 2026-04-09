Traktorbaleset követelt életet: utasát vitte a halálba a részeg sofőr

Egy 55 éves férfi vesztette életét Mikolapatak településen, miután a traktor, amelyen utazott, lesodródott az útról és egy kerítésnek ütközött.

Traktorbaleset követelt életet

A romániai, Máramaros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a járművet egy 65 éves férfi vezette, aki ittas állapotban volt, és egy adott pillanatban elveszítette az irányítást a traktor felett. A jármű ennek következtében letért az úttestről, majd egy kerítésnek csapódott.

Részeg traktorsofőr miatt kellett meghalnia

Az ütközés során a traktor 55 éves utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, amely 1,01 mg/l tiszta alkoholszintet mutatott a kilélegzett levegőben. Az eset kapcsán büntetőeljárás indult – írja a Maszol.