Traktorbaleset követelt életet: utasát vitte a halálba a részeg sofőr

Egy 55 éves férfi vesztette életét Mikolapatak településen, miután a traktor, amelyen utazott, lesodródott az útról és egy kerítésnek ütközött.
A romániai, Máramaros megyei rendőrség tájékoztatása szerint a járművet egy 65 éves férfi vezette, aki ittas állapotban volt, és egy adott pillanatban elveszítette az irányítást a traktor felett. A jármű ennek következtében letért az úttestről, majd egy kerítésnek csapódott.
Az ütközés során a traktor 55 éves utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.
A sofőrt alkoholszondával ellenőrizték, amely 1,01 mg/l tiszta alkoholszintet mutatott a kilélegzett levegőben. Az eset kapcsán büntetőeljárás indult – írja a Maszol.
