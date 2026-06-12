Hatalmas riadalom Budapesten: lángok csaptak fel az M0-s lehajtónál

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy személykocsi Budapest huszonkettedik kerületében. A 6-os főúton, az M0-ás lehajtónál lángoló járművet a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják. Az autóban csak annak vezetője utazott, időben elhagyta a kocsit – írja a Katasztrófavédelem.
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