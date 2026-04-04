BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Átok ül az elsőszülött lányokon? Megdöbbentő oka van, miért futnak el tőlük a férfiak!

függetlenség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 09:30
elsőszülöttpárkapcsolat
Vigyázat, a túlzott önállóság néha magányhoz vezet! Sokan nem is sejtik, hogy az elsőszülött lány szindrómával járó gyerekkori felelősség súlya hogyan mérgezi meg a felnőttkori párkapcsolataikat. Te is köztük vagy?
Bors
A szerző cikkei

Van egy láthatatlan teher, amit nők milliói cipelnek a vállukon, és amiről csak ritkán esik szó. Ez az úgynevezett „elsőszülött lány szindróma”. Ismerős az érzés, amikor kislányként neked kellett a legokosabbnak lenned, neked kellett vigyáznod a kistesókra, és tőled várták el a tökéletességet? Ez a gyerekkori szerep felnőttként egy olyan páncéllá merevedik, ami nemcsak a bajtól óv meg, de a boldogságot is kizárja. Sokan észre sem veszik, de a hiper-függetlenségükkel valójában elmarják maguk mellé a normális férfiakat.

Vajon a párja, vagy a gyereke? Az elsőszülött lány hajlamos pótanyaként irányítani a szerelmét, de ezzel pont azt éri el, amitől a legjobban fél: elmenekülnek mellőle a férfiak Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Te is ebben a csapdában vergődsz? Íme 10 jel, ami elárulja az elsőszülött lány szindrómát

1. Mindenre igent mondasz – kivéve a pihenésre

Az önértékelésed attól függ, mennyire vagy elfoglalt. Ha nem zsonglőrködsz egyszerre ezer feladattal, értéktelennek érzed magad. Ez oda vezet, hogy a párkapcsolatodban is „szülőként” kezdesz viselkedni: úgy dirigálsz a párodnak, mintha a kistestvéred lenne, ahelyett, hogy megélnéd a pillanatot.

2. Ha baj van, inkább bezárkózol

A falak, amiket magad köré húztál, védenek, de el is szigetelnek. Amikor nehézségeid vannak, ahelyett, hogy segítséget kérnél, rávágod: „Jól vagyok!”. Gyerekként megtanultad, hogy a te érzelmeid nem elég fontosak, ezért felnőttként is inkább egyedül vívod a csatáidat.

3. A függetlenséged a börtönöd

Szupererőnek tűnik, hogy mindent megoldasz egyedül, de valójában ez egy védekezési mechanizmus. A sebezhetőséget és a közelséget támadásnak érzed a kontrollod ellen, ezért senkit nem engedsz igazán közel a szívedhez.

4. Meg akarod menteni a világot (is)

Ha a párod elmeséli a gondját, te nem meghallgatod, hanem azonnal meg akarod oldani helyette. Ezzel akaratlanul is azt üzened neki, hogy az érzéseinek nincs helye, csak a cselekvésnek.

5. Apróságokon is felrobbansz

Mivel elnyomod az érzelmeidet, a feszültség előbb-utóbb utat tör. Ilyenkor egy mosatlan edény vagy egy rossz szó is elég, hogy kitörjön a vulkán. A környezeted pedig úgy érzi, mintha állandóan tojáshéjakon kellene járnia körülötted.

6. A tökéletesség a minimum

Magasra tetted a lécet magadnak, de sajnos másoknak is. Senki sem akarja azt érezni, hogy állandóan vizsgázik a kapcsolatban, vagy hogy soha nem elég jó neked.

7. Beteges kontrollmánia

Sok elsőszülött lány számára a kontroll az egyetlen dolog, ami biztonságot ad. Ez egy gyerekkori trauma válasza: mivel akkor nem volt beleszólásod a dolgokba, most mindent te akarsz irányítani – ezzel viszont megfojtod a szerelmet.

8. „Sosem hibázom!”

Mivel kiskorodban a hibázás egyenlő volt a csalódással, felnőttként nehezen ismered be, ha tévedtél. A bocsánatkérés neked gyengeség, pedig egy egészséges kapcsolatban ez a továbblépés kulcsa.

9. A szerelem neked munka

Hiszed, hogy a jó kapcsolatért meg kell dolgozni, de te túlzásba viszed. A párod mellett nem társként, hanem „lakótársként” vagy „munkatársként” funkcionálsz, és elfelejtesz érzelmi támaszt nyújtani.

10. Nem mersz szétesni

Azt hiszed, neked mindig egyben kell tartanod mindent. Pedig a gyengeség pillanatai, a segítségkérés és az őszinte sírás azok a dolgok, amik igazán összekötnek két embert. Ha nem mutatod meg az emberi oldaladat, a kapcsolatod menthetetlenül elhidegül –írja a Your Tango.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
