Bénult karral kezdett jógázni – Diószegi Ádám története

Diószegi Ádám több mint 50 tábort tartott, több mint ezer jógaoktatót képzett már ki, és több mint 110 ezren követik a Facebookon. Huszonkét évesen egy gerincjóga teremben kezdte, tíz év múlva megnyitotta a saját Duna-parti stúdióját, majd az övé lett az ország legnagyobb online jógás közössége. Diószegi Ádám története következik.
Diószegi Ádám jógaoktató egyetemistaként ismerkedett meg a jógával, de azok a kérdések mint, hogy mi van a halál után, kik vagyunk valójában, mi az élet, már öt-hat éves kora körül elkezdték foglalkoztatni.
– Már kisgyerekként megszületett bennem egyfajta kíváncsiság az élet iránt, ám a kérdéseimre anyukám nem tudott kielégítő választ adni – meséli. – Később minden vallásba, spirituális irányzatba belekóstoltam, ami szembejött velem, de végül mindegyiknél el kellett volna hinni valamit, ami nekem nem ment, én tapasztalati válaszokat akartam. Az unokatestvérem miatt a Miskolci Egyetemre mentem tanulni gépészmérnöki karra, de egyáltalán nem éreztem a magaménak. Egy baráti szkanderozás alkalmával súlyos baleset ért, eltört a bal karom, könyéktől lefelé lebénultam. Fél éven át hiába jártam fizikoterápiára, nem javult. Végül, elmentem egy látó nőhöz, aki azt mondta, hogy úgy lát engem, mint mozgáskultúrával foglalkozó sportoktatót. Egy véletlen folytán, szembejött velem egy tőlem 300 km-re levő, budapesti tanfolyam, amiben a gerincjóga volt összegyúrva egy sportoktató tanfolyammal. Egyértelműen éreztem, hogy erről beszélt a hölgy. Otthagytam az egyetemet, és gyakorlatilag ezen a képzésen kezdtem el jógázni, úgy, hogy le volt bénulva a fél karom. A mozgásforma egyik előnye, hogy hat az idegrendszer és az izomrendszer kapcsolatára, ennek köszönhetően négy héten belül teljesen meggyógyultam. Néha kapok olyan kérdéseket, hogy már ötven fölött vagyok, vagy nem vagyok olyan jó állapotban, lehet-e így is jógázni?! Ilyenkor el szoktam mesélni, hogy én, hogyan indultam.
Ádám nemcsak magán észlelt pozitív változásokat, a vele gyakorló jógásoktól is rengeteg visszajelzést kapott.
– Szinte már minden testrésszel kapcsolatban jött pozitív üzenet – árulja el. – A leggyakoribbak a térd-, derék-, gerincbántalmak javulása, ezekről ezres nagyságrendben számoltak be, szintén gyakori hatás az alvásproblémák megszűnése. De a jóga nem csak fizikai szinten hat, bár a legtöbb ember azért jön jógázni, mert azt szeretné, hogy jobban működjön a teste. A gyakorlás hatására javulni fog a tartása, ezáltal a légzése, az emésztése is. Azt érzi majd, hogy egyre jobban, harmonikusabban működik a teste. Viszont, ha az már rendben működik, akkor még mélyebbre tud nézni magában. Ez nem misztifikáció, tudományos kutatások beszélnek arról, hogy bizonyos testhelyzetek, jóga ászanák mennyire hatnak az idegrendszerre, hormonrendszerre, az érzelmi állapotunkra. A mai társadalom nagy hibája, hogy nem foglalkozunk magunkkal, nem tesszük fel a kérdést, hogy boldoggá tesz-e ez a munka, ez a kapcsolat, ez a tevékenység?! A jóga mentális hatása, hogy az ember jobban megérti a gondolatait, az érzéseit, jobban látja az összefüggéseket, milyen korábbi lenyomatok, igazságtalanságok, szülői programok miatt reagál úgy bizonyos helyzetekre. Képes arra, hogy el tudja annyira csendesíteni az elmét, hogy fel lehet ismerni, kik vagyunk valójában a gondolatok mögött, ott marad egy olyan válasz, amit nem lehet szavakkal megfogalmazni.
A testpózok gyakorlása mellett, a jóga eszközei közé tartozik a relaxáció és a légzőgyakorlatok. Ádám szerint, mindegy, hogy valaki kamasz, vagy épp 90 éves, a mozgásforma rendszere nagyon sok szinten javítja az ember életminőségét.
– Ha valaki heti egyszer gyakorol, akkor is érzi, hogy felszabadult a teste, az elméje, de hamar visszajönnek a régi mintázatok, akár testtartás, légzés, viselkedés szintjén – árulja el. – Ahhoz, hogy egy folyamatos fejlődés jöjjön létre és az ember azt érezze, hogy halad egy egészségesebb, boldogabb, szabadabb, önazonosabb élet felé, ahhoz heti minimum három gyakorlásra van szükség. El lehet menni külön tartásjavításra, gyógytornára, légzésterápiára, relaxációs, meditációs foglalkozásra, a jógában az a fantasztikus, hogy ez mind benne van, ezáltal hihetetlen gyors javulás jön létre, amihez más nem igazán fogható. Azért szeretem ezt csinálni, mert fantasztikus látni az embereken ezeket a változásokat. Óriási a különbség az arcokon, a testtartásokon óra előtt, és óra után. A táborokban még hatványozottabban megfigyelhető, ahogy napról napra kinyílnak az emberek és megszületik a csoda. Nagyon hálás vagyok, amiért ezt mind tapasztalhatom. Igyekszem a teljes figyelmemmel tanítani, én erre tettem fel az életemet, nekem minden más huszadrangú ehhez képest. Tizenöt éve a szívemből, óriási lelkesedéssel tudom csinálni a jógát. Ha van az életemben ajándék, akkor ez az. Ha van olyan hogy sorsfeladat, akkor én azt élem a jóga által…
Tudtad, hogy már napi 20 perc jóga is rengeteg pozitív változást hozhat az életedbe? És azt, hogy rendszeres gyakorlással testi és lelki békére lelhetsz? Ráadásul létezik 3 jóga gyakorlatsor, amivel évekkel tovább élhetsz, és sok más tekintetben is érhetsz el pozitív változásokat, ha elmerülsz ebben a mozgáskultúrában.
