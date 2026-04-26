Bénult karral kezdett jógázni – Diószegi Ádám története

A jóga nemcsak a testre, de a lélekre és a mentális egészségre is hat - ezt igyekszik átadni Diószegi Ádám is.

Fotó: Erős Mariann

„Nem csak fizikai szinten hat a jóga”

Ádám nemcsak magán észlelt pozitív változásokat, a vele gyakorló jógásoktól is rengeteg visszajelzést kapott.

– Szinte már minden testrésszel kapcsolatban jött pozitív üzenet – árulja el. – A leggyakoribbak a térd-, derék-, gerincbántalmak javulása, ezekről ezres nagyságrendben számoltak be, szintén gyakori hatás az alvásproblémák megszűnése. De a jóga nem csak fizikai szinten hat, bár a legtöbb ember azért jön jógázni, mert azt szeretné, hogy jobban működjön a teste. A gyakorlás hatására javulni fog a tartása, ezáltal a légzése, az emésztése is. Azt érzi majd, hogy egyre jobban, harmonikusabban működik a teste. Viszont, ha az már rendben működik, akkor még mélyebbre tud nézni magában. Ez nem misztifikáció, tudományos kutatások beszélnek arról, hogy bizonyos testhelyzetek, jóga ászanák mennyire hatnak az idegrendszerre, hormonrendszerre, az érzelmi állapotunkra. A mai társadalom nagy hibája, hogy nem foglalkozunk magunkkal, nem tesszük fel a kérdést, hogy boldoggá tesz-e ez a munka, ez a kapcsolat, ez a tevékenység?! A jóga mentális hatása, hogy az ember jobban megérti a gondolatait, az érzéseit, jobban látja az összefüggéseket, milyen korábbi lenyomatok, igazságtalanságok, szülői programok miatt reagál úgy bizonyos helyzetekre. Képes arra, hogy el tudja annyira csendesíteni az elmét, hogy fel lehet ismerni, kik vagyunk valójában a gondolatok mögött, ott marad egy olyan válasz, amit nem lehet szavakkal megfogalmazni.

A jógaoktató szerint a mai emberek nem foglalkoznak azzal, hogyan is érzik magukat valójában az életük különféle területein.

Fotó: Erős Mariann

Diószegi Ádám a jógára tette fel az életét

A testpózok gyakorlása mellett, a jóga eszközei közé tartozik a relaxáció és a légzőgyakorlatok. Ádám szerint, mindegy, hogy valaki kamasz, vagy épp 90 éves, a mozgásforma rendszere nagyon sok szinten javítja az ember életminőségét.

– Ha valaki heti egyszer gyakorol, akkor is érzi, hogy felszabadult a teste, az elméje, de hamar visszajönnek a régi mintázatok, akár testtartás, légzés, viselkedés szintjén – árulja el. – Ahhoz, hogy egy folyamatos fejlődés jöjjön létre és az ember azt érezze, hogy halad egy egészségesebb, boldogabb, szabadabb, önazonosabb élet felé, ahhoz heti minimum három gyakorlásra van szükség. El lehet menni külön tartásjavításra, gyógytornára, légzésterápiára, relaxációs, meditációs foglalkozásra, a jógában az a fantasztikus, hogy ez mind benne van, ezáltal hihetetlen gyors javulás jön létre, amihez más nem igazán fogható. Azért szeretem ezt csinálni, mert fantasztikus látni az embereken ezeket a változásokat. Óriási a különbség az arcokon, a testtartásokon óra előtt, és óra után. A táborokban még hatványozottabban megfigyelhető, ahogy napról napra kinyílnak az emberek és megszületik a csoda. Nagyon hálás vagyok, amiért ezt mind tapasztalhatom. Igyekszem a teljes figyelmemmel tanítani, én erre tettem fel az életemet, nekem minden más huszadrangú ehhez képest. Tizenöt éve a szívemből, óriási lelkesedéssel tudom csinálni a jógát. Ha van az életemben ajándék, akkor ez az. Ha van olyan hogy sorsfeladat, akkor én azt élem a jóga által…