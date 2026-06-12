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Kalapács József szerint egyszerűbb Pokolgép dalt is választhatott volna a Metallica Budapesten

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 16:55
Metallicaős pokolgépKalapács József
Fergeteges kétórás koncertet nyomott le a világ leghíresebb metál zenekara a Puskás Arénában, ahol saját slágereik mellett a Pokolgép Totális metál nótájával is kedveskedtek a közönségnek, nem túl nagy sikerrel. A Metallica budapesti fellépésén Kalapács József szerint is jobb lett volna egy könnyedebb dalt választani.
D.G.
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Bár nyolc évet kellett várni rá, de a rajongók szerint megérte. A Metallica Budapestre, a Puskás Arénába is elhozta nagysikerű turnéját, aminek első estéje 2026. június 11-én volt, a közönség nagy örömére egy Pokolgép dal is felcsendült. A Totális metál előadását sok kritika is érte, a magyar heavy metal banda alapító énekesét kérdeztük, szerinte miért

Mindent beleadtak a zenészek a Metallica Budapesten tartott koncertjén.
A Metallica Budapesten Pokolgép dallal kedveskedett, Robert Trujillo és Kirk Hammett a Totális metált adták elő (Fotó: MW)

Sok kritika érte a Metallica Budapesten előadott Pokolgép dalát

Ahogy felcsendült a Pokolgép dal a Puskás Arénában, Kalapács József telefonjára egymás után érkeztek a helyszíni videók. A Metallica Budapesten is folytatta azt a hagyományát, hogy előadnak a turnéjuk aktuális koncertjén egy, a helyszínhez köthető dalt. S bár a közönség őrjöngött az örömtől, sokak szerint nem volt túl jó a dalválasztás, Kirk Hammett gitáros és Rob Trujillo basszusgitáros, Totális metált adták elő.

„Bár nem voltam ott, de így sem maradtam le természetesen a dalunkról” – mesélte a Borsnak Kalapács József, aki ha nem zenél, imádott unokáival játszik.

Kaptam folyamatosan a videókat és én is azt mondom, hogy lehetett volna könnyebb dalt választani a repertoárból, hiszen dob nélkül, egy ilyen pergő rippelést nehéz jól, élvezhetően előadni. Még akkor sem, ha nemzetközi szinten tapasztalatom szerint jól hangzik, de egy igazi nyelvtörő. Még cseh nyelven is egyszerűbb lett volna elénekelni, olyan kihívás ez egy külföldinek. Szerintem sokkal jobb lett volna mondjuk az Ítélet helyett, könnyebb is a szöveg, meg az megadta volna az amolyan tábortüzes feelinget, még egy szál gitárral is, rögtön vitte volna a közönséget! De még így is megtiszteltetés és megható, hogy ezzel a dallal kedveskedtek Budapesten!

 

Kalapács József imád koncertezni.
A Pokolgép után Kalapács József a Totál Metál zenekarával még mindig aktív (Fotó: LI)

Játszott együtt a Metallica a Pokolgéppel

Kalapács Józsi elárulta, hogy a két banda, legalábbis az eredeti felállásban nem ismeretlen egymás számára. 

1988. szeptember 11-én a Metallica első budapesti koncertjén együtt is zenéltünk, hatalmas siker volt! Még úgy is, hogy a dobosunk éppen azt a bulit választotta, hogy valami új kütyüt kipróbáljon, így nem volt jó a hangzás, majdnem elvéreztünk. A Metallica tagjai elképesztően kedvesek voltak, hiába voltak már akkor is világsztárok, minden sztárallűr hiányzott belőlük, nagyon emberiek voltak! Nekünk felejthetetlen élmény volt!

 

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