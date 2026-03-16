A nő elmondta, hogy férje otthonról dolgozik, ő pedig a helyi kórházban. A múlt hónapban váratlanul korábban ért haza, mert beteg lett, és amint belépett a lakásukba, rögtön érezte, hogy valami nincs rendben. A takarítónő cipője és kabátja az ajtó mellett volt, de ő sehol sem volt.

„A takarítónőnk lebukott, hogy túlórázik – de a plusz órákat a hitvesi ágyunkban töltötte, vadul szexelve a férjemmel”

Kifejtette, hogy már két órával korábban el kellett volna mennie, és valahogy olyan furcsa hangulat volt az egész házban. Majd, amikor a férjét szólította, tompa pánikhangokat és gyors mozgást hallott az emeletről, mire a harmincas évei elején járó takarítónő lejött a lépcsőn teljesen zaklatott állapotban. Fel volt öltözve, de nagyon kényelmetlenül érezte magát. Nem tudott a nő szemébe nézni, és amikor megkérdezte, miért van még mindig ott, motyogott valamit arról, hogy későn érkezett.

A sokktól remegtem, és körülbelül 30 perc után rájöttem, hogy a férjem nem fog lejönni, ezért felmentem. A vendégszobában ült az íróasztalánál, és próbált a lehető leglazábbnak tűnni. De én tudtam. Sírni kezdtem, és megkérdeztem tőle, miért tette ezt velem – velünk. De ragaszkodott a történetéhez, hogy semmi sem történt – a takarítónő későn érkezett, ezért későn ment el. „Ennyi az egész.”

A nő szerint ezt követően egy hét telt el úgy, hogy egyikük sem aludt, és olyan volt a hangulat, mintha tojáshéjon lépkednének, mire férje végül bevallotta, hogy már több mint hat hónapja megcsalja.

A feleség teljesen összetört, azóta a vendégszobában alszik, mert nem tud szembenézni azzal, hogy a közös ágyukban aludjon, ahol egy másik nővel is szexelt a férje. Elmondása szerint mindketten a negyvenes éveik elején járnak, és a két lányuk, akik még általános iskolába járnak, teljesen össze vannak zavarodva a helyzettől.

Bevallotta, hogy nagyon stresszes volt a vállalkozása miatt, amely rosszul ment. Sok pénzzel tartozik, és mindezt próbálta eltitkolni előlem. Könyörgött, hogy fogadjam vissza, és azt mondja, nem volt beszámítható állapotban. Megígérte, hogy elmegy tanácsadásra. Nem akarom elveszíteni a családomat, de nem kockáztathatom, hogy újra megbántsanak.

Végezetül pedig azt kérdezte a szekértőtől, hogy most „Mit tegyen?”.