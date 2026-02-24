"Azt hittem ő az igazi, még teherbe is ejtett, majd kiderült: barátnője van"

Online adta ki magából minden bántatát az a teljesen elkeseredett 22 éves, aki azt hitte, a 27 éves férfi, aki teherbe ejtette, az igazi. Mint írja, romantikus hétvégék, nagyszerű vacsorák hadát töltötték együtt, a szex is remek volt közöttük. Úgy vélte, ő a nagy Ő, azonban kiderült, hogy a vonzó és csábos külső egy olyan férfit takart, akinek közben barátnője volt végig.

Azt hitte, megtalálta az igazit. Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Azt hitte, megtalálta az igazit

Egy álompasinak tűnt, online ismerkedtünk meg. Azonnal egymásra hangolódtunk, majd el is hívott Párizsba egy hétvégére. Annyira romantikus volt, azonban miután visszajöttünk, rájöttem, késik a menstruációm, ami miatt csináltam egy terhességi tesztet és az pozitív is lett. Nem tudtam, hogyan közöljem vele a hírt, hiszen csak pár hónapja találkozgattunk, úgyhogy úgy döntöttem, úgy vezetem fel, hogy megkérdezem, akkor hivatalosan is egy pár vagyunk-e, milyen jövőt lát számunkra. Erre azonban kihátrált az egészből. Annyira bántott a dolog, hogy nem mondtam el neki, várandós vagyok, hanem inkább megszerveztem egy abortuszt

- részletezte a fiatal, aki azok után jött rá, hogy álmai férfijának barátnője van, hogy elment a lakására odaadni neki a fejhallgatóját, amit nála felejtett. Ekkor pedig a nő nyitott ajtót.

Életem sokkja volt, azt sem tudtam, hogy létezik. Egy kollégájának adtam ki magam, majd miután eljöttem, felhívtam és dühömben közöltem vele, gyereket várok. Ekkor megígérte, eljön velem a klinikára, de nem jelent meg. Összetörtem, de már nem kerestem. Erre most, az egész után újra elkezdett üzengetni, mivel szakítottak és most engem hibáztat érte. A barátnője ugyanis rájött, hogy megcsalta őt többek között velem is. De a legrosszabb az, hogy a nő rámtalált a közösségi médiában és most azzal fenyeget, hogy mindent kitálal az interneten. És a hab a tortán: még mindig érzek valamit az iránt az önző s**gfej iránt. Abban reménykedem ugyanis, hogy titkon talán ő is törődik velem

- adta ki magából minden bántatát, mire a The Sun tanácsadója közölte vele, százszor jobbat is tud találni magának és vélhetően csupán azért érez még bármit is a férfi iránt, mert jobb kvalitásokkal ruházza fel őt, mint amivel ő valójában rendelkezik.