"Heti 440 ezret keresek egy olyan munkával, amit mások el se vállalnának"

"Heti 1000 fontot (440 ezer forint) keresek egy olyan munkával, amit mások el sem vállalnának. Napi 5 órát dolgozom és még képesítésre sincs szükség" - így foglalta össze a munkáját egy kétgyermekes édesanya. És nem, nem az OnlyFansről beszélt...

Takarításból heti 1000 fontot - 440 ezer forint - keres

A 26 éves, kétgyermekes anyuka, aki mindössze érettségivel rendelkezik, most heti 1000 fontot keres egy olyan munkában, amelyről azt mondja, hogy „bárki el tudja végezni”.

A Yorkshire megyei Beverleyből származó Topaz Wilde, aki belefáradt az alacsony bérekbe és a hosszú munkaidőbe, 2022 januárjában otthagyta pincérnői állását egy helyi kávézóban, hogy takarítónőként dolgozzon. Azóta a Glitz N Glam cége egyre ismertebbé válik.

Naponta mindössze öt órát takarít, a munkáját gyermekei – a hatéves Brody és a négyhónapos Cruz Luca – köré szervezi, és legjövedelmezőbb hónapjában lenyűgöző, 5000 fontot (2,2 millió forint) keresett.

Topaz a The Sunnak elmondta : „Nem kaptam túl jó jegyeket az iskolában, azt hiszem, átmentem az angolon, és ennyi volt. Elvégeztem egy szépségápolási tanfolyamot, de nem tetszett, ezért egy kávézóban kezdtem el dolgozni. Heti 40 órát dolgoztam, de csak havi 800 fontot kerestem. Nehéz volt bánni a bunkó ügyfelekkel.”

2019-ben, 19 évesen, Topaz teherbe esett most hatéves fiával, Brodyval. Szeptemberben szült, és a Covid-járvány alatt két évig otthon maradt, hogy gondoskodjon róla, miközben 32 éves partnere, Devon, aki az építőiparban dolgozik, anyagilag támogatta a családot. De a megélhetési költségek miatti válság miatt Topaz kétségbeesetten szeretett volna némi pénzt keresni.

Azt mondta: „Mindig is szerettem a saját házamat takarítani, és amikor Brody kétéves lett, úgy döntöttem, hogy ki kell mozdulnom otthonról, és tennem kell valamit magamért. Elkezdtem takarítani a barátaim házát, hogy keressek egy kis pénzt, és ebből lavinaszerűen kinőtte magát a bevétel.”

Topaz 2022 januárjában létrehozott egy Instagram és Facebook-oldalt a takarítócégének, és helyi közösségi csoportokban is posztolt a cégéről. Topaz azt mondja, hogy akkoriban nem sok takarítónő volt a környékén, és hogy a vállalkozása elindításának kezdeti költségei minimálisak voltak.